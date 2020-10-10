Общество 10.10.2020 09:42
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10.10.2020 09:42
В списке ограничительных мер, которые введены властями Волгоградской области из-за ухудшения ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, помимо хорошо знакомых и еще не забытых, появились и новые. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшнем брифинге о них рассказала заместитель руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко. Так, чтобы избежать толчеи в общественном транспорте в час пик, работодателям рекомендовано для части работников сдвинуть по времени график работы на час раньше или на час позже. Кроме того, с 1 ноября органам местной власти предлагается прекратить движение дачных автобусов. Наталья Лисименко обратила также внимание на усиление ответственности владельцев торговых точек и автоперевозчиков за нахождение в магазинах и в общественном транспорте покупателей и пассажиров без масок и перчаток. Раньше, например, покупателей без масок отказывались обслуживать только около кассы.
Что касается жителей старше 65 лет, то для них возвращают ранее отмененные ограничения, в частности, необходимость соблюдения режима самоизоляции. Теперь пожилым людям разрешат покидать свои жилища только по нескольким причинам – для посещения магазина, аптеки, выгула домашних животных, выноса отходов, прогулки, занятия спортом, обращения за медицинской помощью. Гражданам данного возраста, которые продолжают трудовую деятельность, рекомендовано обратиться в медорганизации для оформления больничного.
Наталья Лисименко посоветовала также жителям Волгоградской области провести ближайшие выходные дома, отказаться от общественного транспорта. «Это надо принять и исполнять», - так она пояснила необходимость введения новых ограничительных мер в регионе.
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