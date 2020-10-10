Общество

В селе Волгоградской области раненый кабан устроил переполох

Общество 10.10.2020 15:41
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10.10.2020 15:41


Пятидневный карантин установлен на территории Гусевского сельского поселения Ольховского района Волгоградской области по африканской чуме свиней. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, виновником переполоха стал дикий кабан, который забежал на окраину села. «Животное вело себя неадекватно, его удалось отогнать за село, там его пристрелили. Потом оказалось, что у кабана травма, полученная, скорее всего,  на дороге – его мог сбить грузовик. «Он был ударенный», - однозначно заявляют жители. Взяли анализы, оказалось, что у кабана – АЧС. Хотя, по словам местных, это было очень странно – все внутренние органы у животного были здоровыми. По словам жителей, ветеринары провели обследование всех домашних свиней, никакой инфекции в поголовье обнаружено не было. Егери, в свою очередь, проинспектировали территорию охотхозяйств, тоже не выявили никакого падежа среди кабанов. 
Тем не менее, в населенном пункте приняты меры упреждающего характера. Все домашние свиньи находятся под наблюдением, пока приостановлен отстрел кабанов, запрещено перемещение животных. Участок, где уничтожили раненого кабана, опахали и установили знак «африканская чума свиней». «Больше всего боимся повторения последствий последней эпидемии АЧС  – тогда люди лишились домашней скотины, которая помогала выживать семьям. Надеемся, что эта беда на этот раз обойдет нас стороной», - выразили надежду жители. 

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