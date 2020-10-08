Общество 08.10.2020 16:53
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08.10.2020 16:53
В законную силу вступило судебное решение в отношении гражданина, совершившего преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области.
«По материалам уголовного дела, в марте текущего года гражданин РФ двигался на автомобиле «ВАЗ - 2109» по дороге сообщением п. Торгун – с. Гмелинка Старополтавского района.
Вышеуказанная автодорога находится в непосредственной близости к государственной границе Российской Федерации с Республикой Казахстан и проходит в пределах пограничной зоны, установленной на территории Волгоградской области, пребывание в которой возможно только при наличии разрешающих документов.
Контроль за соблюдением режимных ограничений возложен на Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области.
В целях проверки законности пребывания в пограничной зоне водитель транспортного средства был остановлен пограничным нарядом вблизи п. Торгун.
Представившись, сотрудники Управления, установленным законодательством порядком, потребовали предъявить документы, удостоверяющие личность и дающие право находиться в пограничной зоне.
Водитель транспортного средства в грубой форме отказался выполнить законные требования пограничников, сославшись на отсутствие при себе необходимых документов. После чего возобновил движение.
Скрыться мужчине не удалось. После принудительной остановки он продолжил игнорировать требования сотрудников Управления, а также угрожал применением насилия в отношении должностных лиц.
Сотрудники Управления были вынуждены применить физическую силу и специальные средства в рамках действующего законодательства.
Старополтавским районным судом вынесено два судебных решения.
Вышеуказанный гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно.
Кроме того, на него наложен штраф за неповиновение законному требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы Российской Федерации», - говорится в сообщении Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области.
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