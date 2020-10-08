Умерла супруга экс-губернатора Волгоградской области Лидия Максюта

Общество 08.10.2020 11:30
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08.10.2020 11:30
Сегодня ночью ушла из жизни супруга Почетного гражданина Волгоградской области, бывшего главы региона Николая Максюты Лидия Андреевна. Как сообщает ИА "Высота 102", она скончалась от продолжительной болезни в больнице города Обнинска.
Всю свою жизнь она шла рука об руку со своим мужем, Максютой Николаем Кирилловичем и всегда была его поддержкой и опорой. 50 лет назад она приехала в Волгоград, куда Николая Максюту направили на работу по распределению после окончания института. Работала на судостроительном заводе директором музея, вела домашнее хозяйство, создавала надежный тыл, воспитывала детей, потом внуков, которыми всегда гордилась и которые очень ее любили. Она была настоящей женой, матерью, бабушкой, потому что, как призналась однажды, понимала, какая ответственная работа у ее супруга. Вместе с ним она пережила лихие 90-е годы, перестройку, развал страны. На протяжении 13 лет Николай Максюта был губернатором Волгоградской области, и Лидия Андреевна вместе с ним пережила переломные годы в истории региона.
Она была очень скромным человеком. Всегда оставалась в тени своего супруга, ее отличала верность, преданность, умение найти главные слова в трудных ситуациях. ИА "Высота102" выражает искренние соболезнования Николаю Кирилловичу Максюте, родным и близким Лидии Андреевны.
Похоронят Лидию Андреевну Максюту в Волгограде. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.
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