Умерла супруга экс-губернатора Волгоградской области Лидия Максюта





Сегодня ночью ушла из жизни супруга Почетного гражданина Волгоградской области, бывшего главы региона Николая Максюты Лидия Андреевна. Как сообщает ИА "Высота 102", она скончалась от продолжительной болезни в больнице города Обнинска.





Всю свою жизнь она шла рука об руку со своим мужем, Максютой Николаем Кирилловичем и всегда была его поддержкой и опорой. 50 лет назад она приехала в Волгоград, куда Николая Максюту направили на работу по распределению после окончания института. Работала на судостроительном заводе директором музея, вела домашнее хозяйство, создавала надежный тыл, воспитывала детей, потом внуков, которыми всегда гордилась и которые очень ее любили. Она была настоящей женой, матерью, бабушкой, потому что, как призналась однажды, понимала, какая ответственная работа у ее супруга. Вместе с ним она пережила лихие 90-е годы, перестройку, развал страны. На протяжении 13 лет Николай Максюта был губернатором Волгоградской области, и Лидия Андреевна вместе с ним пережила переломные годы в истории региона.

Она была очень скромным человеком. Всегда оставалась в тени своего супруга, ее отличала верность, преданность, умение найти главные слова в трудных ситуациях. ИА "Высота102" выражает искренние соболезнования Николаю Кирилловичу Максюте, родным и близким Лидии Андреевны.

Похоронят Лидию Андреевну Максюту в Волгограде. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.