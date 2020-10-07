Святая святых храма Александра Невского в Волгограде освобождают от лесов









В эти дни в алтаре собора Александра Невского снимают леса: полностью завершены росписи его верхней части. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской епархии, в северной апсиде написана композиция "Воскресение Христово", в южной — "Рождество Христово". Орнаменты украсили центральный алтарь, откосы окон, колонны, медальоны. Все росписи выполняются в византийском стиле, но не какого-то конкретного, а довольно продолжительного периода от 10 до 15 веков. Ключевое отличие этих росписей - яркость образов и изящность линий.









Работы ведут специалисты ООО "Павловская мастерская". Роспись храма началась осенью 2019 года. Всего предстоит расписать 6 тысяч квадратных метров и иконостас. К настоящему времени собор расписан на одну четверть - готовы 1500 квадратных метров.

Собор, способный вместить 5000 человек, возводится в центре города-героя на благотворительные пожертвования. Открытие храма намечено на 2021 год.

24 июня 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.









Справка. Алтарь – самая главная часть всего православного храма, который находится на возвышении. Он выше всех остальных частей храма (средней части храма и притвора). В нем проходят богослужения. Алтарь православного храма всегда "смотрит" на восток.

Фото с сайта Волгоградской епархии