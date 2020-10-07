Святая святых храма Александра Невского в Волгограде освобождают от лесов

Общество 07.10.2020 12:51
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07.10.2020 12:51
В эти дни в алтаре собора Александра Невского снимают леса: полностью завершены росписи его верхней части. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской епархии, в северной апсиде написана композиция "Воскресение Христово", в южной — "Рождество Христово". Орнаменты украсили центральный алтарь, откосы окон, колонны, медальоны. Все росписи выполняются в византийском стиле, но не какого-то конкретного, а довольно продолжительного периода от 10 до 15 веков. Ключевое отличие этих росписей - яркость образов и изящность линий.
Работы ведут специалисты ООО "Павловская мастерская". Роспись храма началась осенью 2019 года. Всего предстоит расписать 6 тысяч квадратных метров и иконостас. К настоящему времени собор расписан на одну четверть - готовы 1500 квадратных метров.
Собор, способный вместить 5000 человек, возводится в центре города-героя на благотворительные пожертвования. Открытие храма намечено на 2021 год.
24 июня 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.
Справка. Алтарь – самая главная часть всего православного храма, который находится на возвышении. Он выше всех остальных частей храма (средней части храма и притвора). В нем проходят богослужения. Алтарь православного храма всегда "смотрит" на восток.
Фото с сайта Волгоградской епархии
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