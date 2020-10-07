Сотворивший «лунный пейзаж» концессионер ЦПКиО выиграл суд у мэрии Волгограда





Сумму необоснованного обогащения в размере 12,3 миллиона рублей, а также проценты за пользование чужими деньгами в сумме 117,6 тысячи рублей должна выплатить ООО "Парк" администрация Волгограда. Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", принял арбитражный суд Волгоградской области.

ООО "Парк", напомним, является концессионером Центрального парка культуры и отдыха с лета 2017 года. Тогда 23 га ЦПКиО Волгограда официально передали на 39 лет в пользование ООО "Парк". По условиям контракта компания-концессионер должна была провести в несколько этапов реконструкцию парка. Все работы должны были завершиться к 1 мая 2020 года. В качестве обеспечения обязательств ООО "Парк" предоставило банковскую гарантию.

Однако свои обязательства в установленные сроки концессионер не выполнил. После деятельности ООО "Парк" территория ЦПКиО стала напоминать лунный пейзаж: все деревья были вырублены, а новых высадили очень мало. Единичные аттракционы, которые поставил концессионер, не спасали ситуацию. ЦПКиО стал мало чем напоминать парк как таковой.

В 2018-2020 годах мэрия постоянно фиксировала срыв сроков реализации соглашения. Концессионер ссылался на непреодолимые обстоятельства - невозможность проводить работы в период проведения чемпионата мира по футболу, а теперь в пандемию. Осмотр ЦПКиО перед его финальной приемкой показал, что инвестор не выполнил свои обязательства. Администрация Волгограда обратилась в банк и по банковской гарантии в городской бюджет перечислили 12,3 млн рублей.

ООО "Парк" обвинила мэрию в незаконном обогащении, направив иск в арбитражный суд Волгоградской области.

Отметим, что опубликована только резолютивная часть решения суда. Полный текст решения появится через несколько дней. У администрации Волгограда есть право обжаловать решение арбитражного суда Волгоградской области в апелляционной инстанции. По информации "Высоты 102", администрация Волгограда рассматривает вопрос об обжаловании решения.



