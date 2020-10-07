Общество

Волгоградские энергетики «Россети Юг» обнаружили именной медальон во время поисково-разведывательной экспедиции

Общество 07.10.2020 10:49 Новости компаний
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07.10.2020 10:49 Новости компаний


В ходе поисково-разведывательной экспедиции на территории бывшего фашистского концентрационного лагеря «Дулаг-205» энергетики волгоградского филиала «Россети Юг» обнаружили именной медальон.
Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, сотрудники компании вместе с поисковыми отрядами «Гвардия» и «Безымянная Высота» регионального отделения общественной организации «ПОИСК» принимали участие с 26 по 30 сентября в поднятии останков узников концентрационного лагеря. Он располагался в годы войны в районе поселка Горьковский в Советском районе Волгограда. 
 
В ходе раскопок были обнаружены останки 32 бойцов и мирных жителей, погибших от рук фашистских захватчиков. Алексей Беднарчук, инженер 1 категории службы подстанций ПО «Волгоградские электрические сети», нашёл медальон солдата, погибшего вместе с тысячами узников концлагеря во время Сталинградской битвы.
«В поисковой работе я участвую во второй раз. В первую мою экспедицию я нашел именной котелок. Это была единственная находка с именем на 44 погибших, останки которых мы тогда обнаружили. В этот раз - медальон», - поделился подробностями Алексей.
Обнаружить солдатский именной медальон, посуду с инициалами или полными фамилией, именем и отчеством во время раскопок – большая удача. Спустя десятки лет по ним определяют место гибели пропавших без вести, сообщают родным и возвращают останки на малую родину. Однако большинство солдат из-за суеверия не носили так называемые смертные медальоны, а в начале Великой Отечественной войны их вообще не производили. Ценная находка передана экспертам для прочтения и восстановления имени военнопленного.
 
Работы по поиску погибших в период Великой Отечественной войны на территории «Дулаг-205» будут продолжены. Энергетики компании «Россети Юг» оказывают поддержку региональному отделению поискового движения России, а также сами участвуют в поиске и поднятии останков погибших в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти».




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