В Волгограде в «космическом» парке появились деревья-великаны





Первая сотня крупномерных деревьев высажена в парке имени Гагарина в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102"сегодня в пресс-службе мэрии, в рамках начавшихся работ по озеленению на аллее от ул. Генерала Гуртьева до ул. Таращанцев агрономы посадили свыше 40 двухметровых туй сорта "смарагд" и около 30 деревьев благородных пород. Сейчас специалисты дополнят зеленую зону парка живой изгородью. Всего же до конца осени в соответствии с дендропланом здесь появится порядка 4,5 тысячи растений.

Проект озеленения этой территории, расположенной в Краснооктябрьском районе Волгограда, предусматривает создание парковых композиций из лип, акаций, кленов, сосен и других лиственных и хвойных пород деревьев и декоративных кустарников. Так, например, живая изгородь протяженностью 1300 метров из кустов кизильника будет обрамлять территорию вдоль аллеи по ул. Германа Титова, зону детских игровых площадок – можжевельник казацкий, дерн и береза, угол парка со стороны улиц Генерала Гуртьева – свыше 50 белых акаций, серебристых кленов и лип. Высота деревьев варьируется от 1,5 до 4 метров. Все растения доставляются из питомников Волгоградской области и уже адаптированы к местным климатическим условиям.

Площадь озеленения по итогам обновления составит около 7 гектаров – это свыше 63% от всей территории парка. Для ухода за растениями здесь проложили более 4 тысяч метров поливочного водопровода. Работы по благоустройству парка выполняет МБУ "Северное".

Справка. Парк "Гагарина" был заложен в начале 1930-х годов рабочими завода "Баррикады", но со временем пришел в запустение. С 2010 по 2013 годы предпринимались попытки частично восстановить территорию, однако должного развития в те годы она так и не получила. В 2019 году муниципалитет приступил к реконструкции парка, которая проводится в два этапа. Все работы планируют завершить в текущем году.



