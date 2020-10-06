Общество

В Волгоградской области машина сбила лошадь: водитель в больнице

Общество 06.10.2020 10:58
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06.10.2020 10:58


44-летний житель Ленинградской области оказался в больнице после ДТП, которое произошло в Иловлинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, дорожный инцидент случился в пятом часу утра накануне. «Киа Рио», двигаясь по автодороге Р-22 «Каспий» со стороны Москвы в сторону Волгограда, на неосвещенном участке дороги врезалась в лошадь. В результате ДТП водитель с травмами доставлен в медучреждение.

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