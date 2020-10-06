В Волгоградской области машина сбила лошадь: водитель в больнице

Общество 06.10.2020 10:58
0
06.10.2020 10:58
44-летний житель Ленинградской области оказался в больнице после ДТП, которое произошло в Иловлинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, дорожный инцидент случился в пятом часу утра накануне. «Киа Рио», двигаясь по автодороге Р-22 «Каспий» со стороны Москвы в сторону Волгограда, на неосвещенном участке дороги врезалась в лошадь. В результате ДТП водитель с травмами доставлен в медучреждение.
Реклама
Реконструкцией наземной части линии скоростного трамвая займется волгоградское предприятие06.10.2020 11:17
Общество 06.10.2020 11:17
Губернатор Волгоградской области оценил ситуацию в региональном здравоохранении06.10.2020 10:19
Общество 06.10.2020 10:19
В Волгоградской области около 300 школьников сразил коронавирус05.10.2020 20:45
Общество 05.10.2020 20:45
Волгоградская облдума обзаведется битами05.10.2020 20:16
Общество 05.10.2020 20:16
Пока только слова: в Волжском пытаются гасить скандал с увольнением тренеров по плаванию05.10.2020 17:20
Общество 05.10.2020 17:20
Вопросы без ответов: официальные структуры Волгоградской области заняли глухую оборону в теме коронавируса05.10.2020 17:04
Общество 05.10.2020 17:04
«Он только начал познавать мир»: Архипу из Волгограда нужны средства на реабилитацию05.10.2020 17:02
Общество 05.10.2020 17:02
В Волгограде спустя 27 лет женщина узнала своего насильника05.10.2020 16:33
Общество 05.10.2020 16:33
Военные хранят тайну госпиталя Минобороны в Волгограде05.10.2020 16:10
Общество 05.10.2020 16:10
В Волгоградской области назвали самых редких учителей-предметников05.10.2020 14:51
Общество 05.10.2020 14:51
Первый заместитель прокурора Волгоградской области проведет личный прием граждан05.10.2020 14:12
Общество 05.10.2020 14:12
В Волгограде скончался 95-летний участник Сталинградской битвы05.10.2020 13:05
Общество 05.10.2020 13:05
В части волгоградских больниц и детских садов потеплело05.10.2020 11:43
Общество 05.10.2020 11:43
В Волгоградской области – самая низкая смертность от коронавируса среди регионов ЮФО05.10.2020 10:49
Общество 05.10.2020 10:49
Иностранцы осаждают вокзал в Волжском ради билета на родину05.10.2020 09:49
Общество 05.10.2020 09:49
Реклама