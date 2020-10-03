Волгоградские вузы снова переходят на удаленку

Общество 03.10.2020 21:31
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03.10.2020 21:31
В Волгоградском филиале РАНХиГС объявили о переходе на дистанционную форму обучения со следующей недели. Как сообщает ИА «Высота 102», с 6-7 июля лекции в вузе будут проводиться в заочном формате. На семинары студентов пока просят приезжать. Исключение составят те курсы, которые уже на удаленке из-за выявленных случаев коронавируса среди учащихся.
На частичную удаленку перешли также ВолГАУ и ВГСПУ. В Волгоградском государственном медицинском университете смешанная форма обучения действует с 1 сентября. Так, по гуманитарным дисциплинам проходят лекции в онлайн-формате, по клиническим – очно на базах университета. На кафедрах, которые базируются в больницах, переформатированных под ковидные госпитали, занятия не проводятся. Поэтому студентов разместили в освободившихся аудиториях вуза.
Напомним, согласно постановлению губернатора Волгоградской области от 30 сентября, в регионе усиливается контроль за соблюдением масочного режима в транспорте, объектах общепита и торговли. Работодателям рекомендовано перевести на удаленку максимальное количество сотрудников, в первую очередь категории 60+.
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