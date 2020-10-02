Оператор питания запустил систему дополнительного контроля на школьных пищеблоках

Общество 02.10.2020 15:28 Новости компаний
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02.10.2020 15:28 Новости компаний
В компании “Виво маркет” ввели дополнительный внутренний мониторинг работы школьных пищеблоков. Напомним, компания является организатором питания в 97 школах Волгограда Красноармейского, Ворошиловского, Дзержинского, Краснооктябрьского, Тракторозаводского районов.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, специалисты отдела прошли особую подготовку, чтобы комплексно оценивать ситуацию на объекте. Мониторинг ведется по 56 параметрам, которые вносятся в специальную онлайн программу, где данные накапливаются и анализируются.
Так, проверяются: условия хранения сырья, наличие разрешительной документации на использование тех или иных продуктов питания, соблюдение санитарных норм, правильная маркировка производственных столов и инвентаря, холодильного оборудования, состояние посуды, условия для мойки и уборки, наличие суточных проб, ведение журналов, вес и органолептические качества готовых блюд, внешний вид сотрудников и т.д.
Система внутреннего мониторинга позволяет видеть полную картину, а также динамику изменений на каждом объекте, проводить проверку так часто, как это необходимо. При этом контроль качества сырья и продукции на самом комбинате готового питания остается таким же строгим и многоступенчатым. А проверки сторонних организаций - Роспотребнадзора, Территориального отдела образования, общественных организаций - продолжаются в прежнем режиме.
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