Оператор питания запустил систему дополнительного контроля на школьных пищеблоках





В компании “Виво маркет” ввели дополнительный внутренний мониторинг работы школьных пищеблоков. Напомним, компания является организатором питания в 97 школах Волгограда Красноармейского, Ворошиловского, Дзержинского, Краснооктябрьского, Тракторозаводского районов.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, специалисты отдела прошли особую подготовку, чтобы комплексно оценивать ситуацию на объекте. Мониторинг ведется по 56 параметрам, которые вносятся в специальную онлайн программу, где данные накапливаются и анализируются.

Так, проверяются: условия хранения сырья, наличие разрешительной документации на использование тех или иных продуктов питания, соблюдение санитарных норм, правильная маркировка производственных столов и инвентаря, холодильного оборудования, состояние посуды, условия для мойки и уборки, наличие суточных проб, ведение журналов, вес и органолептические качества готовых блюд, внешний вид сотрудников и т.д.

Система внутреннего мониторинга позволяет видеть полную картину, а также динамику изменений на каждом объекте, проводить проверку так часто, как это необходимо. При этом контроль качества сырья и продукции на самом комбинате готового питания остается таким же строгим и многоступенчатым. А проверки сторонних организаций - Роспотребнадзора, Территориального отдела образования, общественных организаций - продолжаются в прежнем режиме.