В Волгограде упавший с высоты работник взыскал полмиллиона с работодателя

Общество 02.10.2020 11:18
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02.10.2020 11:18
Изолировщик термоизоляции ООО "Нефтьмонтаж", упавший с высоты на производстве, взыскал с работодателя компенсацию морального вреда в сумме 500 тысяч рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, решение в пользу работника принял Волжский городской суд, но работодатель его обжаловал. Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Судом установлено, что мужчина получил производственную травму 14 ноября 2018 года. Во время выполнения трудовых обязанностей с ним произошел несчастный случай – падение с высоты в проем технологической конструкции – компрессора. В результате чего он получил множественные травмы в виде перелома и ушибов. Истец длительное время находился на стационарном лечении, перенес несколько операций. Согласно заключению медико-социальной экспертизы, в связи с несчастным случаем пострадавшему установлена степень утраты профессиональной трудоспособности – 20%. Согласно акту о несчастном случае на производстве, основной причиной случившегося явилась вина работодателя. Виновность же самого работника имела лишь сопутствующий характер. В этой связи суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения требований истца о возмещении морального ущерба.
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