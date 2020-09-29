В Волгоградской области коронавирус нашли в полсотне школ

Общество 29.09.2020 11:30
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29.09.2020 11:30
85 классов в 49 школах Волгоградской области переведены на дистанционное обучение из-за подтверждённых единичных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе аппарата губернатора Волгоградской области. Решение о введение карантина принимает Роспотребнадзор. Если ОРВИ заболело более 20% от общего количества учеников класса, то этого оказывается достаточным для закрытия его на карантин. Если хотя бы у одного школьника выявлен коронавирус, то отправляется на удаленку весь класс.
Образовательный процесс в этом году организован с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, включающих обязательное измерение температуры каждого входящего в школу человека – и ребенка, и взрослого. Если температура окажется повышенная, либо есть иные признаки ОРВИ – школьника отправят к врачу. Пропустивший даже один день занятий школьник должен вернуться в класс только со справкой о состоянии здоровья, отметили в пресс-службе.
Между тем, известно и о случаях заболевания коронавирусом среди учителей, а также среди воспитателей детских дошкольных учреждений. Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области с просьбой прояснить ситуацию с количеством заболевших коронавирусом и ОРВИ учеников, учителей, а также со вспышками кишечной инфекции в школах региона с начала учебного года.
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