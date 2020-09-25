Общество

После публикации ИА «Высота 102» волгоградские коммунисты взялись за ремонт памятника Карлу Марксу

Общество 25.09.2020 16:10
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25.09.2020 16:10


Волгоградские коммунисты, наконец, обратили внимание на разрушающийся памятник Карлу Марксу во дворе дома №107 по проспекту Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщается на сайте Сталинградского обкома КПРФ, волгоградские коммунисты приступили к восстановлению памятного сооружения.  «Получив ответ от департамента городского хозяйства о том, что ведомство не располагает информацией, у кого на балансе находится бюст Карла Маркса, а также не обнаружив  памятник в реестре муниципального имущества, коммунисты Краснооктябрьского района по просьбе руководителя фракции КПРФ областной думы Тамары Головачевой взялись исправить ситуацию с разрушающимся монументом самостоятельно», - говорится в пресс-релизе обкома. Коммунисты собираются отремонтировать  частично разрушенный постамент, а также его основание, после этого провести  покрасочные работы и установить табличку. Предположительно на следующей неделе все необходимые работы будут завершены. 
Между тем, в Сталинградском обкоме КПРФ не преминули заметить, что «любители анонимных публикаций по поводу состояния памятника, напечатанных местными информагентствами, авторы писем в ЦК от так называемых «коммунистов-большевиков», а также политологи разных калибров из "Телеграмм-каналов" не пришли помочь активистам компартии в восстановлении скульптуры, за состояние которой они так сильно переживали». При этом реакция лидера волгоградских коммунистов Тамары Головачевой на состояние памятника еще недавно была совсем другой. Напомним, корреспондент ИА «Высота 102»  по просьбам жильцов двора, где находится бюст теоретику мирового пролетариата, позвонил первому секретарю Сталинградского обкома КПРФ и попробовал выяснить судьбу постамента. "К нам по этому вопросу никто не обращался, - заявила Тамара Петровна. - А если нет письменного заявления, то о чем говорить?". Затем добавила, что денег на ремонт памятников у КПРФ нет, "а если Маркс - это не памятник, а постамент, то тем более". Лидер волгоградских коммунистов посоветовала также обратиться по этому вопросу в администрацию Краснооктябрьского района. А вопрос-предложение скинуться по копеечке, включая волгоградских коммунистов, и вовсе назвала провокацией. "Вот вы зачем мне этот вопрос задаете, зачем?" - повторяла она. Отреагировал на ситуацию депутат городской думы от КПРФ Илья Кравченко, который пообещал и с людьми встретиться, и на ремонт скинуться. 

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