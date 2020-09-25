Общество 25.09.2020 14:26
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25.09.2020 14:26
Прекращено производство по гражданскому делу сотрудницы ГУП "Волгофарм" о признании ее увольнения незаконным. Как сообщили ИА "Высота 102" в объединенной пресс-службе судов региона, такое решение приняла судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда. Ранее это дело рассмотрел Верховный суд РФ, направивший материалы на новое апелляционное рассмотрение в Волгоградский областной суд.
Судебное разбирательство длилось с 2018 года. Тогда Дзержинский районный суд Волгограда, куда обратилась уволенная из ГУП "Волгофарм" сотрудница, признал увольнение незаконным и взыскал с предприятия компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей. Однако апелляционная инстанция отменила это решение, постановив отказать женщине в удовлетворении ее требований. Волгоградка обжаловала решение в Верховном суде.
Согласно материалам дела, женщина работала в "Волгофарме" с 18 августа 1997 года, где занимала различные должности. За период работы волгоградка неоднократно поощрялась работодателем, в 2013 году она была награждена нагрудным знаком "Отличник здравоохранения", замечаний по качеству работы со стороны работодателя не имела, к дисциплинарной ответственности не привлекалась. Ее уволили с должности начальника отдела управления персоналом в августе 2018 года за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей - прогул. Жительница Волгограда утверждала, что увольнение незаконное, требовала восстановить ее на работе, а также взыскать с ГУП "Волгофарм" компенсацию морального вреда. Основанием для издания ответчиком приказа об увольнении послужил акт о проведении служебного расследования по факту совершения сотрудницей дисциплинарного проступка, выразившегося в ее отсутствии на рабочем месте 4, 9, 13, 21, 27,30 июня 2018 года.
По словам волгоградки, отсутствие ее на работе более четырех часов в указанные дни было согласовано с ее непосредственным руководителем и имело уважительные причины, такие как день рождения, прохождение первичной аккредитации специалистов, представление коллективу вновь назначенных руководителей и др.
Как выяснилось, после рассмотрения жалобы в Верховном суде РФ волгоградка заключила с бывшим работодателям мировое соглашение. Оно поступило в суд до нового рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Суд утвердил мировое соглашение, согласно которому ГУП "Волгофарм" выплачивает своей бывшей сотруднице денежную компенсацию, а она отказывается от предъявленных исковых требований, в том числе требований о восстановлении на работе.
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