Центральный суд Волгограда приступил к рассмотрению исков противников московского времени

Общество 21.09.2020 10:57
0
21.09.2020 10:57
Судья Центрального суда Волгограда Ирина Галахова приняла решение об объединении двух коллективных исков к областной думе о признании незаконным постановления о переходе региона на московское время в один. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», два коллективных иска должны были быть рассмотрены в суде с перерывом в полчаса. К зданию Центрального суда прибыли около полутора десятка представителей СМИ, юристы от представителей истцов, областной думы, избиркома, а также трое истцов - тоже юрист и двое пенсионеров. В определении суда говорится, что поданные иски взаимосвязаны и оспаривается один нормативный акт.
В начале заседания по объединенному иску судья попросил представителя истцов обосновать иск. "Этот вопрос затрагивает право граждан на благоприятную среду обитания. После принятия законопроекта эти права граждан будут нарушены", - сообщил он суду. Ответчики в свою очередь заверили, что нарушений не было допущено. Судья удалилась в совещательную комнату. Между тем, судья может отказать в рассмотрении иска на том основании, что права граждан в настоящее время не нарушены, а могут быть нарушены только после принятия законопроекта.
Ранее, напомним, сообщалось, что инициативные группы волгоградцев организовали сбор подписей с требованием признать действия депутатов облдумы, принявших постановление о переходе Волгоградской области в московскую часовую зону, незаконными. Тем временем комитет по охране здоровья Госдумы принял к рассмотрению скандальный законопроект.
Реклама
Волгоградской области вновь предрекают заморозки21.09.2020 14:33
Общество 21.09.2020 14:33
Акция в поддержку врачей пройдет на FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 202021.09.2020 14:06
Общество 21.09.2020 14:06
Сторонники волгоградского времени: «Депутаты облдумы «кинули» народ»21.09.2020 13:01
Общество 21.09.2020 13:01
Теплом по вирусам: отопительный сезон в Волгоградской области стартует раньше обычного21.09.2020 11:43
Общество 21.09.2020 11:43
Центральный суд Волгограда прекратил производство по иску противников московского времени21.09.2020 11:30
Общество 21.09.2020 11:30
От сердца к сердцу: «ЕвроХим» - одна команда21.09.2020 11:18
Общество 21.09.2020 11:18
«Туалет под бетоном»: волгоградцы обалдели от ремонта теплосети21.09.2020 11:02
Общество 21.09.2020 11:02
Выпил — за руль не садись: AB InBev Efes запустила акцию, направленную на профилактику вождения в нетрезвом виде21.09.2020 08:09
Общество 21.09.2020 08:09
Жители Волгоградской области сняли ремонт улицы «спустя рукава»20.09.2020 20:18
Общество 20.09.2020 20:18
«Нас сделали виноватыми!»: чета пенсионеров из Волгограда ищет управу на "кинувшую" их на матрац бизнесвумен20.09.2020 19:00
Общество 20.09.2020 19:00
В Волгоградской области усиливается ветер20.09.2020 17:42
Общество 20.09.2020 17:42
Первые заморозки придут в Волгоградскую область20.09.2020 11:25
Общество 20.09.2020 11:25
В Волгоградской области инстамамы меняют профессию20.09.2020 11:00
Общество 20.09.2020 11:00
Противники московского времени собираются прорваться на заседание Волгоградской облдумы19.09.2020 20:01
Общество 19.09.2020 20:01
Владимиру Путину отправили пятикилограммовую посылку от сторонников волгоградского времени19.09.2020 13:47
Общество 19.09.2020 13:47
Реклама