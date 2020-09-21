Центральный суд Волгограда приступил к рассмотрению исков противников московского времени





Судья Центрального суда Волгограда Ирина Галахова приняла решение об объединении двух коллективных исков к областной думе о признании незаконным постановления о переходе региона на московское время в один. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», два коллективных иска должны были быть рассмотрены в суде с перерывом в полчаса. К зданию Центрального суда прибыли около полутора десятка представителей СМИ, юристы от представителей истцов, областной думы, избиркома, а также трое истцов - тоже юрист и двое пенсионеров. В определении суда говорится, что поданные иски взаимосвязаны и оспаривается один нормативный акт.

В начале заседания по объединенному иску судья попросил представителя истцов обосновать иск. "Этот вопрос затрагивает право граждан на благоприятную среду обитания. После принятия законопроекта эти права граждан будут нарушены", - сообщил он суду. Ответчики в свою очередь заверили, что нарушений не было допущено. Судья удалилась в совещательную комнату. Между тем, судья может отказать в рассмотрении иска на том основании, что права граждан в настоящее время не нарушены, а могут быть нарушены только после принятия законопроекта.

Ранее, напомним, сообщалось, что инициативные группы волгоградцев организовали сбор подписей с требованием признать действия депутатов облдумы, принявших постановление о переходе Волгоградской области в московскую часовую зону, незаконными. Тем временем комитет по охране здоровья Госдумы принял к рассмотрению скандальный законопроект.



