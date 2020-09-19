



Противники московского времени обратились к своим сторонникам с предложением направить письма председателю областной думы Александру Блошкину с просьбой обеспечить присутствие активистов на предстоящем заседании, запланированном на 24 сентября, для включения вопроса о несогласии с решением депутатов о переходе на московское время и обеспечения возможности выступления по данной теме. Как сообщили ИА «Высота 102» участники группы «Волгоградское время», они апеллируют к ч.1 ст. 32 регламента облдумы, согласно которой заседания думы проводятся гласно и открыто. При этом согласно ч. 1 ст.32 регламента облдумы граждане, представители трудовых коллективов, общественных объединений и иных организаций могут присутствовать на заседании регпарламента, если в помещении, где оно проводится, есть условия для их размещения без ущерба для нормальной работы депутатов. Для того, чтобы присутствовать на заседании думы, достаточно подать заявку председательствующему, в том числе при формировании повестки дня. Председательствующий может предоставить гражданам слово после выступления депутатов думы, если за это проголосует более половины от присутствующих на заседании народных избранников. Жители Волгоградской области, которые попробуют прорваться на заседание облдумы, намерены потребовать включить вопрос об отзыве из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона № 1012130-7 «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени», предусматривающего отнесение Волгоградской области к часовой зоне UTC+3, в повестку заседания думы.

Между тем, намерение жителей Волгоградской области попасть на заседание регпарламента 24 сентября вряд ли увенчается успехом. Депутаты могут сослаться на необходимость соблюдать безопасность в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса. Когда 20 августа депутаты принимали постановление о направлении в Госдуму законопроекта о переходе Волгоградской области на московское время, они заседали не в облдуме, в зале администрации Волгоградской области для возможности обеспечения социальной дистанции, который не был оборудован электронной системой подсчета голосов, из-за чего голосование по скандальному законопроекту оказалось безфамильным. Тем не менее, сторонники волгоградского времени уже начали отправлять письма с просьбой обеспечения их присутствия на заседании регпарламента спикеру облдумы Александру Блошкину.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что противники перехода Волгоградской области в московскую часовую зону отправили президенту Владимиру Путину пятикилограммовую посылку с подписями жителей региона, несогласных с решением депутатов облдумы об отказе от волгоградского времени. Тем временем комитет Госдумы по охране здоровья принял к рассмотрению скандальный законопроект. В случае одобрения нижней палатой российского парламента и подписания законопроекта президентом России Волгоградская область может перейти на московское время уже 20 декабря этого года.



