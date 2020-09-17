"По доброте душевной": волгоградского фельдшера наказали за высадку пациентки из скорой помощи





Главный врач ГБУЗ "Клиническая станция скорой медицинской помощи" Олег Ярыгин прокомментировал резонансный случай высадки больной волгоградки из машины неотложки. Как сообщает ИА "Высота 102", на сегодняшнем брифинге Олег Ярыгин заявил, что "подобный случай, действительно, имел место быть, но все было не совсем так".

По словам врача, женщину, которую "взяли с адреса" в Краснооктябрьском районе Волгограде и которая имела направление на госпитализацию, повезли на неотложке в одну из волжских больниц. В машине скорой помощи женщину еще раз осмотрели на наличие трех признаков, необходимых для госпитализации: это уровень сатурации (кислородное насыщение крови), частоту дыхания и температуру. Для госпитализации достаточно было наличия двух признаков из трех – температуры выше 38% и определенной частоты дыхания. Когда скорая приехала в больницу, после обследования больной было принято решение о том, что она в госпитализации не нуждается. "По инструкции женщину должны были оставить в лечебном учреждении, а бригада должна была ехать на другой вызов. Но, видимо, по доброте душевной фельдшер согласился довезти женщину по ее просьбе до остановки общественного транспорта. Конечно, недопустимо было так делать. Но есть человеческий фактор. Бывает, что фельдшеры пытаются подстраховаться, чтобы не допустить развития ситуации в тяжелые случаи и везут больных, не нуждающихся в госпитализации, в медучреждения, чтобы их дополнительно осмотрели. Хотя, конечно, не нужно было везти эту пациентку в больницу", - рассказал Олег Ярыгин.

По его словам, этот случай стал предметом разбирательства в возглавляемой им службе. По результатам служебного расследования фельдшер получил дисциплинарное взыскание. Между тем, по словам Олега Ярыгина, в настоящее время жизни женщины ничто не угрожает, она находится в удовлетворительном состоянии и на амбулаторном наблюдении.

Ранее сообщалось, что жительницу Волгограда на скорой помощи повезли в областную инфекционную больницу №2 в Волжском, где ей отказали в госпитализации. Больную женщину высадили около полуночи на остановке, откуда ей пришлось добираться домой на такси.



