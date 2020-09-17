Общество 17.09.2020 12:41
0
17.09.2020 12:41
Для выявления актуальных тем мероприятий по финансовому просвещению Южное ГУ Банка России просит жителей Волгоградской области принять участие в опросе по финансовой грамотности. Как сообщили ИА «Высота 102» в Южном ГУ Банка России, знания и навыки в области личных финансов позволяют человеку принимать грамотные финансовые решения, защищать свои права и в целом обеспечивать благополучие в жизни.
Ответы будут использоваться только в агрегированном виде. Предварительная подготовка не требуется. Ссылка на анкету здесь.
Номер горячей линии Отделения Волгоград по опросу 88442-30-19-04
Реклама
В скорбном списке жертв коронавируса уже 13 медработников из Волгоградской области17.09.2020 16:06
Общество 17.09.2020 16:06
"По доброте душевной": волгоградского фельдшера наказали за высадку пациентки из скорой помощи17.09.2020 14:17
Общество 17.09.2020 14:17
Гигантский портрет Гагарина рисуют в Волгограде17.09.2020 13:59
Общество 17.09.2020 13:59
ВгАЗ передал 5000 медицинских масок для нужд скорой помощи региона17.09.2020 13:30
Общество 17.09.2020 13:30
Светить всегда: в Волгоградской области установят модернизированные муляжи машин ДПС17.09.2020 11:44
Общество 17.09.2020 11:44
Творят, что хотят: газовиков в Волгограде уличили в ценовом беспределе17.09.2020 10:31
Общество 17.09.2020 10:31
В Волгограде автосалон заплатил вдвойне за жадность17.09.2020 08:38
Общество 17.09.2020 08:38
Патриарх Кирилл видит Волгоград центром празднования 800-летия Александра Невского16.09.2020 21:35
Общество 16.09.2020 21:35
В Волжский заедут "питерские"16.09.2020 17:22
Общество 16.09.2020 17:22
Дочка «Газпрома» снова проштрафилась в Волгограде16.09.2020 17:12
Общество 16.09.2020 17:12
Внук экс-директора службы внешней разведки проведет в Волгограде международный форум16.09.2020 15:14
Общество 16.09.2020 15:14
Жители Волгоградской области катаются как сыр в масле16.09.2020 08:14
Общество 16.09.2020 08:14
Волгоградские срочники отмечают День именинника в кругу сослуживцев15.09.2020 17:50
Общество 15.09.2020 17:50
Данные о счетах и ИНН стали доступны онлайн для волгоградских налогоплательщиков15.09.2020 13:44
Общество 15.09.2020 13:44
Жители Вторчермета в Волгограде впервые в жизни увидят горящие фонари15.09.2020 10:24
Общество 15.09.2020 10:24
Реклама