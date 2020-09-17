Творят, что хотят: газовиков в Волгограде уличили в ценовом беспределе

Общество 17.09.2020 10:31
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17.09.2020 10:31
Волгоградским УФАС России завершено рассмотрение дела по факту нарушения порядка ценообразования при подключении к сетям газоснабжения. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, установлено, что ООО «Городская газовая служба», получившее в собственность ряд сетей газоснабжения и газораспределения на территории региона, неправомерно взимало плату по договорам с гражданами и юридическими лицами.
«Данное дело является примером вопиющего беззакония в ценообразовании на рынке услуг технологического присоединения к газовым сетям. За подобное «творчество» организации грозит наложение оборотного административного штрафа, кратного сумме выручки на рынке»,- пояснил ИА «Высота 102» руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников.
«Хозяйствующий субъект самостоятельно определял размер платы по договорам, в то время как в соответствии с действующим законодательством цены на услуги технологического присоединения подлежат обязательному государственному регулированию.
При этом самостоятельно устанавливаемая стоимость услуг ООО «Городская газовая служба» варьировалась в среднем от 250 тысяч до 320 тысяч рублей.
«Креативная» организация изощренно пыталась обойти закон, именуя в заключаемых договорах подряда услугу технологического присоединения услугой по «врезке в сеть газоснабжения», «газификации домовладения», ссылаясь на то, что цены на такие услуги не подлежат регулированию.
Однако при рассмотрении дела установлено, что фактически услуги, оказываемые ООО «Городская газовая служба» на основании возмездных договоров, заключаемых с гражданами и юридическими лицами, являются именно услугами технологического присоединения. Более того, ООО «Городская газовая служба» изначально всячески препятствовало получению информации о его деятельности со стороны антимонопольного органа», - рассказали в Волгоградском УФАС.
По результатам рассмотрения дела , ООО «Городская газовая служба» признано нарушившим п. 10 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции» (нарушение установленного порядка ценообразования при подключении к газовым сетям). Правонарушителю выдано обязательное для исполнения предписание о необходимости обращения в регулирующий орган за установлением тарифов на данную услугу.
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