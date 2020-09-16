Внук экс-директора службы внешней разведки проведет в Волгограде международный форум

Общество 16.09.2020 15:14
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16.09.2020 15:14
Международный форум общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в ХХ! Веке» пройдет в режиме видеоконференции. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Мероприятие состоится с 31 октября по 2 ноября 2020 года. Подготовкой форума займется оргкомитет с двумя сопредседателями – Анной Писемской, заместителем губернатора, и Евгением Примаковым, руководителем федерального агентства по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Кроме внука бывшего премьер-министра России и главы службы внешней разведки, членами оргкомитета стали руководители профильных комитетов администрации Волгоградской области, Волгоградской городской думы, ректоры нескольких университетов.
Напомним, форум «Диалог на Волге» проходит в Волгограде с 2014 года — инициатива региона по организации международной площадки была поддержана Министерством иностранных дел РФ и непосредственно главой внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. В прошлом году это мероприятие выдалось особенно грандиозным и в Волгоград приехали представители 40 стран мира. На площадках форума выступили представители Совета Федерации ФС РФ, Госдумы РФ, МИД РФ и Россотрудничества, послы Бельгии, Аргентины, Европейского союза в России. Директор Департамента информации и печати МИД РФ, а официальный представитель ведомства Мария Захарова провела в Волгограде свой «фирменный» брифинг. В этом году увидеться воочию дипломатам не придется – коронавирус внес свои коррективы.
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