В Волгограде скончался экс-председатель спорткомитета

Общество 13.09.2020 15:48
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13.09.2020 15:48
Накануне на 93-м году жизни скончался один из бывших председателей областного спорткомитета, человек, оставивший заметный и значительный след в физкультурном движении нашего региона, успешный в прошлом наставник и легкоатлет, мастер спорта Советского Союза, активист ветеранского спортивного движения Владимир Гаврилович Гладченко. Как сообщили в комитете физической культуры и спорта Волгоградской области, Владимир Гладченко был чемпионом РСФСР по прыжкам с шестом, являлся старшим тренером Сталинградской области по легкой атлетике.
В 1964 году Владимир Гаврилович стал председателем регионального спорткомитета – пятым по счету человеком на этой должности после окончания Великой Отечественной войны. В свое время Гладченко сам открыл в Волгограде детско-юношескую спортивную школу по парусному спорту, директором которой бессменно являлся несколько лет вплоть до выхода на заслуженный отдых.
Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области выражает искренние соболезнования всем родственникам, близким, друзьям, соратникам по ветеранскому цеху и всем-всем-всем, кто знал Владимира Гавриловича Гладченко, оставившего в этой важной и значимой сфере большой созидательный след и внесшего достойный вклад в развитие и популяризацию физкультурно-спортивного движения всего региона.
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