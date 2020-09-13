



Почти 1,9 млрд рублей будет дополнительно направлено на выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает ИА «Высота 102». Волгоградская область получит дополнительно около 340 миллионов рублей. Выплаты положены тем, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других стационарных организаций социального профиля. Работа в сменном режиме подразумевает изоляцию внутри учреждения вместе с проживающими в нём гражданами на протяжении 14 дней.

Величина выплат зависит как от квалификации сотрудника, так и от того, находится ли он в непосредственном контакте с больными коронавирусом, и составляет от 10 тыс. до 60 тыс. рублей за смену.

Такие надбавки планировалось выплачивать с 15 апреля по 15 июля. Затем их продлили до 15 сентября. Теперь же выплаты соцработники будут получать еще месяц, в связи с этим принято решение о дополнительном финансировании.

Общий объём средств, выделенных на эту меру поддержки, превышает 13 млрд рублей.



