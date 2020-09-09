Общество

Россияне в 2,5 раза увеличили расходы на курортах Краснодарского края

Общество 09.09.2020 11:07
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09.09.2020 11:07


Во второй половине лета траты жителей России на курортах Кубани выросли в 2,5 раза к первым шести неделям сезона. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, за этот период совокупные расходы россиян в Краснодарском крае на гостиницы, аренду транспорта, рестораны и развлечения составили свыше 950 млн рублей, что в 2 раза больше аналогичного периода 2019 года. 
ВТБ изучил транзакционную активность россиянна Кубани и в других наиболее популярных туристических регионах России этим летом. В первой половине сезона траты на отдых в Краснодарском крае остались на уровне прошлого года - чуть выше 400 млн рублей. В других популярных туристических регионах страны расходы составили 6 млрд рублей, что в 1,5 раза ниже значений 2019 г. Но уже с середины июля транзакционная активность туристов стала расти, и за вторую половину лета общий объем трат в регионе достиг 1,4 млрд рублей, а в стране - 9,5 млрд рублей. Одним из факторов роста сегмента стала программа с кешбэком за поездки по России, запущенная Правительством РФ в этом году.
Положительная динамика со второй половины июля по август наблюдалась в Краснодарском крае во всех основных сегментах расходов отдыхающих. Больше всего транзакций пришлосьна размещение в отелях - 780 млн рублей, это превышает показатель первой половины лета в 2,4 раза. Далее по объему трат идут рестораны, где зафиксирован двукратный рост - 170 млн руб. Спрос на арендутранспортных средств увеличился на 72%, а на развлечения - в три раза.
«В июне мы фиксировали снижение расходов россиян на внутренний туризм, так как в абсолютном большинстве регионов продолжали действовать ограничения из-за пандемии. Однако уже в июле спрос на туристические поездки начал восстанавливаться и пришел к значениям, сопоставимым с уровнем прошлого года. Как мы и прогнозировали, в августе сегмент не только вернулся к прошлогодним показателям, но и продемонстрировал небольшой рост, несмотря на частичное возобновление авиасообщения с другими странами в конце месяца. Одним из факторов роста сегмента стала программа с кешбэком за поездки по России, запущенная Правительством РФ в этом году» - комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.
В августе расходы россиян на популярных внутренних направлениях показали прирост в 2% к августу 2019 года. Траты на размещение в гостиницах в августе составили 1,26 млрд рублей и выросли на 28% к августу прошлого года, на развлечения туристы потратили 364 млн рублей, что на 188% больше, чем годом ранее.  
В Краснодарском крае зафиксирован самый динамичный рост туристической активности: расходы россиян на путешествия, рестораны и развлечения здесь выросли этим летом на 46% по сравнению с июнем-августом прошлого года.Набирает популярность Калининградская область – этим летом российские туристы потратили там на 22% больше, чем годом ранее (в том числе в два раза увеличились траты на размещение в отелях). На третьем месте по динамике – Ленинградская область, где расходы в туристическом сегменте выросли на 9%, в том числе на гостиницы – на 40%.
Москву для туристических поездок этим летом россияне выбирали втрое реже, чем годом ранее. Однако столица по-прежнему лидирует по объему туристических расходов – 9,66 млрд рублей. На втором месте – Санкт-Петербург (1,7млрд), на третьем - Краснодарский край (1,4млрд).
В августе наибольший рост туристических расходов отмечался в Калининградской области – в 2,3 раза к августу 2019 года. На 90% увеличились расходы россиян в Краснодарском крае, на 29% - в Ленинградской области. 

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