На новой ярмарке в Волгограде появится площадка для фотосессий





В Волгограде приступили к оборудованию торговых мест на новой ярмарке, расположенной напротив здания №17 по улице Домостроителей в Дзержинском районе. Рабочие уже установили десять новых прилавков, стилизованных под деревянные домики, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.

Всего на ярмарке будет оборудовано порядка 50 торговых мест. В первую очередь они будут предназначены для реализации продукции местных товаропроизводителей.

В соответствии с правилами, действующими в регионе с 2017 года, на ярмарке также будут оборудованы места для сбора отходов, санузлы и установлены контрольные весы. Для обеспечения безопасности посетителей продовольственные товары, представленные на торговой площадке, будут проходить ветеринарно-санитарный контроль.

Ранее рабочие оборудовали покрытие из щебня на площади свыше 4000 квадратных метров. Рядом с ярмаркой располагается благоустроенная площадка, где предприниматель высадил ландшафтную группу из южных и экзотических растений. Всего на площади порядка 400 квадратных метров находится более 80 деревьев и кустарников 20 разновидностей: скумпии кожевенной, спиреи японской, вейгелы цветущей, сосны гималайской, кипарисовика лавсона и других. Здесь же создан садовый центр для продажи растений. В ближайшее время организатор разместит площадку для проведения тематических фотосессий, декор которой будет меняться в зависимости от времени года.

На сегодняшний день на территории города утверждено более 40 мест для проведения различных ярмарок: сельскохозяйственных, универсальных, разовых и специализированных. Только на площадках, отведенных для сельскохозяйственных, универсальных и специализированных ярмарок, предусмотрено более 1800 торговых мест. В соответствии с действующим порядком не менее 10% мест предназначены для местных товаропроизводителей, дачников и садоводов.

Для повышения инвестиционной привлекательности ярмарок в текущем году региональными властями было принято решение об увеличении сроков договоров аренды с предпринимателями с трех до пяти лет. Подобная мера мотивирует организаторов уделять особое внимание благоустройству торговых площадок, пояснили в администрации города.



