Общество

В Волгограде расширят популярную дорогу

Общество 02.09.2020 09:38
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02.09.2020 09:38


В Ворошиловском районе на пересечении ул. Ростовской и Череповецкой подрядная организация приступила к реконструкции проезжей части и строительству пешеходной дорожки. Проезжая часть ул. Ростовской в месте примыкания ко второй Продольной магистрали  будет расширена с двух до трех полос движения, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Дополнительная полоса избавит водителей от необходимости дополнительного маневрирования, повысит пропускную способность и безопасность движения.
В рамках реконструкции перекрестка специалисты также установят светофоры на консольные опоры и  оборудуют дополнительный пешеходный переход на малом проезде ул. Ростовской. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Помимо расширения проезжей части подрядная организация устанавливает садовый бордюрный камень под новый тротуар вдоль магистрали  от ул. Ростовской до ул. Елецкой. В месте, где тротуар пересекается с проезжей частью по малому проезду ул. Ростовской, будет оборудован пешеходный переход. Дорожка из брусчатки протяженностью около 400 метров  позволит пешеходам с комфортом добираться до остановки общественного транспорта. Тротуар возводится по запросам жителей Волгограда, которым ранее приходилось передвигаться вдоль проезжей части по грунтовой тропинке. 
По окончании общестроительных  работ  компания проведет модернизацию светофорных объектов, установит знаки и нанесет соответствующую  разметку. Аналогичные работы по возведению дополнительной полосы также были выполнены на проспекте Жукова от остановки общественного транспорта «Технологический колледж» и на улице Домостроителей в Дзержинском районе.

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