Общество

Волгоградка с рассеянным склерозом второй месяц ждет подгузники от ФСС

Общество 01.09.2020 20:37
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01.09.2020 20:37


На отсутствие пеленок и подгузников пожаловалась в редакцию ИА «Высота 102» жительница Волгограда, страдающая рассеянным склерозом. 53-летняя Галина Александрова (фамилия изменена) из Красноармейского района – инвалид первой группы – последние 20 лет борется со страшным недугом. Женщина проживает одна – ей помогают дочь и социальный работник. Галина прикована к постели, самостоятельно не ходит – в инвалидное кресло без посторонней помощи пересесть с кровати не может. 
Пеленки и подгузники являются средствами реабилитации, которыми больную обязан обеспечивать Фонд социального страхования. «Каждый год я оформляю необходимые документы – напоминаю, что жива. То есть в реготделении ФСС в курсе, что я есть и нуждаюсь в помощи», - поясняет Галина.
В этом году женщине дважды привозили партии пеленок и трижды – подгузников. В последний раз «памперсы» Галине поставляли в конце июля – и они закончились в середине августа. «Я уже несколько раз звонила в фонд, где мне предлагают самостоятельно купить подгузники и получить потом компенсацию. Только стоимость мне покроют частично – исходя не из рыночной, а из закупочной цены, причем только через два месяца. Такой вариант мне не подходит – покупаем через сайт объявлений. Там дешевле, чем в магазине, но чеков на «Авито» для отчета никто не даст», - говорит Галина. 
Подгузники инвалиду первой группы положены по закону и должны финансироваться из бюджета, но по факту сейчас оплачиваются из кармана дочери Галины. «Я не хочу быть нахлебницей. Мне жутко неудобно, но и на свою пенсию обеспечить себя я не в силах. Зимой будет совсем туго – из-за высокой квартплаты», - рассказывает Галина.
В Волгоградском региональном отделении Фонда социального страхования ИА «Высота 102» подтвердили, что Галина Александрова пока не получила средства реабилитации и попросили ее немного подождать.
В госучреждении пояснили, что подгузниками женщина была обеспечена до 22 июля, пеленками – до 31 июля. На квартал норма составляет 90 пеленок и 180 подгузников.
«Сегодня поставщику переданы сведения о поставке еще 60 пеленок, которых хватит на два месяца. В ближайшую неделю Галина их получит. В настоящее время проводятся торги по закупке подгузников. В течение двух ближайших недель ожидается заключение госконтракта», - разъяснила заместитель начальника отдела социальных программ реготделения ФСС Мария Бабайцева. По словам специалиста, перерывов в поставках не избежать, поскольку учреждение работает в рамках ФЗ-44 о контрактной системе в сфере закупок. «Плюс время на приемку товара. Это требует времени», - добавила Мария Бабайцева.

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