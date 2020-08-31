В Волгограде микрорайон Комарово ожидает новая масштабная застройка





В Волгограде застройщики готовятся освоить пустырь в микрорайоне Комарово. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект решения городской думы, назначение земельного участка на улице Ивановского предлагается изменить с общественно-деловой зоны на зону объектов общественно-делового и жилого назначения. Незастроенный квартал расположен в границах улицы Казахской и ЖК «Комарово».





Данное предложение ранее выносилось на общественные обсуждения, единственным участником которых стал комитет по управлению госимуществом региона. Ведомство положительно отозвалось об идее отдать под застройку жилыми домами пустующий земельный участок. Инициаторами слушаний стали застройщики ООО «Пересвет-Регион-Дон», ООО «Специализированный застройщик «Синара-Девелопмент», которые несколько лет назад активно застраивали этот микрорайон.



