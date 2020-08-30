Общество

В Волгоградской области не могут остановить рост смертности в ДТП

Общество 30.08.2020 19:08
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30.08.2020 19:08


Опасения в связи с продолжением  негативной тенденции увеличения смертности на дорогах выразили в КСП Волгоградской области, проверив реализацию региональной программа «Безопасность дорожного движения». Как сообщает ИА «Высота 102», в отчете приведена тревожная статистика первого полугодия 2020 года. За этот период в ДТП в Волгоградской области погибли уже 113 человек. Для сравнения – в первом полугодии 2019 года в регионе количество жертв аварий на дорогах было меньше – 97 человек. 
Всего на реализацию программы до 2024 года в регионе выделено около 400 миллионов человек и к этому времени  власти должны достигнуть показателя смертности не более 4 человек на 100 тысяч населения. В этом году величина показателя должна составить не более 10 человек на 100 тысяч жителей. Но пока с ростом смертности на дорогах справиться не удается. При этом, отметили в КСП, в целом по России по итогам первых полугодий 2019-2020 годов наблюдается снижение количества погибших в ДТП.
Соответствующая информация неоднократно направлялась исполнителям региональной программы – в облкомдортранс и облкоминформтехнологии, где заверяли аудиторов о принимаемых мерах. Теперь в КСП настаивают, чтобы комплекс мероприятий, направленный на перелом складывающейся негативной динамики, был разработан совместно с ответственными федеральными структурами и органами местного самоуправления, в том числе и в части анализа причин роста смертности. 

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