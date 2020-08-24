Общество 24.08.2020 16:17
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24.08.2020 16:17
Строить крытый футбольный манеж в Волжском будет известная в Волгограде компания «Приволжтрансстрой». Как сообщает ИА «Высота 102», подведены итоги аукциона на выполнение работ стоимостью в 443 миллиона рублей. АО «Приволжтрансстрой» стало единственным участником закупки, контракт будет заключен по максимальной цене.
АО «Приволжтрансстрой» занимается реализацией нескольких строительных проектов в регионе и выигрывает подряды на крупные суммы . Так, компания строит храм Александра Невского и реконструирует расположенный рядом сквер, занимается обновлением центральной набережной, возводит детский сад в Городищенском районе, онкоцентр в Волгограде.
Напомним, ранее объявленный аукцион на строительство манежа не состоялся по причине отсутствия участников. На стройку отводится 2 года. Футбольный манеж разместится на улице Набережная, недалеко от стадиона, где летом 2018 года сгорело административное здание с раздевалками. Для нового объекта нашли место между стадионом и дорогой, ведущей к реке Ахтуба, после спуска от смотровой площадки. В футбольном одноэтажном манеже разместятся четыре раздевалки для команд, поле с искусственным покрытием 90 на 55 квадратных метров, душевые, тренерская, помещения для хранения инвентаря, пункт охраны. В манеже предусмотрено устройство искусственного футбольного газона с засыпкой кварцевым песком и амортизирующим наполнителем. Общая площадь застройки составит около 7 тысяч квадратных метров.
Фото сайта АО "Приволжтрансстрой".
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