



После матча "Ротора" и "Сочи", который прошел накануне на "Волгоград Арене", некоторые болельщики с большими трудностями смогли вернуться домой. Как рассказали ИА "Высота 102" поклонники волгоградской команды, игра, начавшаяся в девять вечера, закончилась в 23-00. Разъехаться по домам надо было четырнадцати тысячам человек, которые присутствовали на стадионе. Хотя были запущены дополнительные электрички в южном направлении и увеличено количество общественного электротранспорта до Спартановки и больничного комплекса, далеко не все болельщики смогли вернуться домой без проблем. Хуже всего пришлось жителям Волжского, куда уже не шла ни одна маршрутка. "В службах такси был перегруз, свободных машин не было. Кому-то пришлось ждать такси по два часа, кому-то повезло и они смогли поймать попутки. Непонятно, почему о волгоградцах власти заботятся, а о волжанах просто забыли", - констатируют болельщики. По их словам, зрителей на стадионе "Волгоград Арена" могло быть и больше, если бы они были уверены, что не будет проблем с возвращением домой. Некоторые, к слову, предвидя такую ситуацию, не приехали на матч, несмотря на купленные билеты.

Напомним, накануне "Ротор" проиграл "Сочи" со счетом 1:2. Сейчас волгоградский клуб находится на последнем месте в турнирной таблице первенства РПЛ. Следующая игра на "Волгоград Арене" со "Спартаком" 26 августа, начало - в 19-30. В город на Волге собираются приехать и московские болельщики.

Фото официальной группы СК "Ротор" ВКонтакте



