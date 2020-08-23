Не забудем, не простим: 78 лет назад фашисты превратили в руины Сталинград

Общество 23.08.2020 10:46
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23.08.2020 10:46
Сегодня 78-я годовщина одного из самых страшных и трагических дней в истории Сталинграда - Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". В жаркий воскресный день 23 августа 1942 года в 16 часов 18 минут фашисты начали бомбить город. Бои тогда шли всего лишь в 60 км - на Дону, в Сталинграде в то время находились 13 госпиталей с ранеными бойцами Красной армии. Утром немецкие танки 14-го танкового корпуса генерала Витерсгейма вышли к Волге восьмикилометровым коридором и остановились в 3 километрах от стен Тракторного завода, а во второй половине дня фашисты приступили к ковровым бомбардировкам Сталинграда. Одновременно в воздухе можно было насчитать до 80 самолетов - они делали круг над Волгой, а затем начинали бомбить город, из которого не было эвакуировано мирное население. Подсчитать точное количество погибших в те дни в Сталинграде невозможно. Историки называют лишь приблизительную цифру - около 43-х тысяч человек. Сталинград превратился в руины - было уничтожено почти 90% жилого фонда.
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