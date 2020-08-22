В Волгограде отпускников озадачили долгами





Волгоградские налоговики в разгар бархатного сезона напомнили гражданам, которые собирается отдохнуть за рубежом, о неоплаченных долгах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на УФНС России по Волгоградской области, большинство жителей региона добросовестно и своевременно исполняют свои налоговые обязательства, однако есть и такие, кто до сих пор не погасили свою задолженность за прошлые годы.

Непогашенная задолженность по налогам приводит не только к ежедневному ее росту, блокировкам счетов, судебным разбирательствам, но и может привести к запрету на выезд за территорию Российской Федерации. Для того, чтобы не попасть в проблемную ситуацию и не испортить себе отпуск, налоговики рекомендуют получить актуальную информацию о задолженности по налогам на официальном сайте ФНС России, используя «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», на портале Госуслуг или в налоговой инспекции при личном обращении.

Кроме того, в соответствии с заключенным между ГКУ ВО «МФЦ» и УФНС России по Волгоградской области соглашением, во всех МФЦ региона граждане могут получить бесплатную услугу о наличии числящейся за ними налоговой задолженности по имущественным налогам, написав заявление о согласии на обработку своих персональных данных и получение соответствующей информации. Оплату задолженности можно произвести через мобильное приложение «Налоги ФЛ», через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», через сервис «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», на портале «Госуслуг», либо в отделениях банков или почтовых отделениях. Оплату можно производить как за себя, так и за другого налогоплательщика через сервис ФНС России «Уплата налогов за третьих лиц».

Если сведения о задолженности уже переданы в суд для принудительного взыскания, то информацию о действующих исполнительных производствах и наложенных ограничениях можно узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов в онлайн-сервисе «Банк данных исполнительных производств».



