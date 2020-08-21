Общество

Компания "Виво маркет" готова обеспечить горячей пищей волгоградских школьников

Общество 21.08.2020 17:12 Новости компаний
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21.08.2020 17:12 Новости компаний


ООО “Виво маркет”, один из операторов школьного питания в Волгограде, завершает подготовку инфраструктуры к работе в новом учебном году.  Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, с 1 сентября все ученики начальных классов в регионе, в соответствии с инициативой Президента РФ Владимира Путина, будут получать бесплатное горячее питание. Напомним, компания “Виво маркет” обеспечивает горячей пищей и буфетной продукцией школы в Красноармейском, Ворошиловском, Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах Волгограда.
Подготовительные мероприятия начались еще в мае. Специалисты компании провели полный аудит и необходимый ремонт технологического оборудования в школах. А в МОУ СШ №48 сейчас завершается капитальный ремонт пищеблока. 
Технологи комбината разработали новые виды полуфабрикатов различной степени готовности для использования в школьном питании. Это важно для обеспечения требований пищевой безопасности, а также, для того, чтобы облегчить работу персонала на местах. Очень много запросов было на изготовление на комбинате безопасных и недорогих напитков для школьников - сейчас запускается технологическая линия. Кроме того, в соответствии с пожеланиями родителей и предпочтениями детишек, обновлен ассортимент буфетной продукции для школ.
Большой блок подготовительных работ был связан с расширением штата и набором специалистов. В связи с тем, что число питающихся детишек заметно увеличивается, рабочих рук на школьных пищеблоках понадобится больше. Компания наладила тесное сотрудничество с волгоградскими технологическими колледжами и набирала студентов и молодых специалистов для работы на пищеблоках и на самом комбинате. 
Все сотрудники “ВМ” проходят обязательное обучение и тестирование - это еще один вектор подготовительной работы компании. Он связан с высокими требованиями к стандартам и безопасности школьного питания, которые диктует новый ФЗ №47, где именно безопасность выводится на первый план. В соответствии с СанПин и эпидемиологическими требованиями, связанными с COVID-19, были обновлены все должностные и рабочие инструкции, как для работников комбината, так и для сотрудников пищеблоков. 
В «Виво маркет» отмечают, что требования безопасности усиливаются. В связи с чем компания  с нового учебного года запускает дополнительные внутренние мониторинги по качеству и пищевой безопасности на школьных пищеблоках - куплена специальная программа для проверок, ведется обучение персонала. Технологически и организационно компания готова работать в новом учебном году в любом формате. 

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