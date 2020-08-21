Стройка в центре Волгограда может отклониться от параметров

Публичные слушания по вопросу застройки земельного участка в центре города по адресу Пархоменко, 2 объявлены мэрией Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованное постановление , жители окрестных территорий и другие заинтересованные лица могут выразить свое мнение по проекту решения о предоставлении ООО «Лига-Сервис» разрешения на отклонение от предельных параметров строящегося многоквартирного жилого дома с бассейном.

На слушаниях предполагается определиться с вопросами уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, увеличения предельной высоты строений до 82 м, уменьшения минимальной доли озеленения земельного участка до 742 м, а также уменьшения минимального количества машино-мест для индивидуального автотранспорта.





Слушания состоятся 10 сентября в 18 вечера в зале муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Родина» по улице Невской, 13.

Открытие и проведение экспозиции проекта решения состоится с 27 августа по 9 сентября с 10 до 12 часов в рабочие дни по адресу: проспект им. В.И. Ленина, 15.



