Волгоградский "Ротор" сделал ставку на грузинский темперамент





Сразу двоих грузинских футболистов арендовал волгоградский "Ротор", который после трех проведенных матчей находится на последней строчке турнирной таблицы РПЛ. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на официальный сайт клуба, до конца сезона сине-голубые арендовали 19-летнего полузащитника из казанского "Рубина" Зурико Давиташвили и 28-летнего защитника московского "Локомотива" Соломона Кверквелия.

Ранее, напомним, волгоградский "Ротор" принял на работу атакующего полузащитника Жано Ананидзе. В команде сине-голубых есть еще один грузинский футболист - нападающий Бека Микелтадзе.

Отметим, что пока у "Ротора" игра не складывается. По итогам трех турниров у волгоградской команды в активе только одно очко - два поражения и ничья. В субботу, 22 августа, "Ротор" встретится на "Волгоград Арене" с "Сочи".



