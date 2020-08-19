Общество

Депутаты-миллионеры Волгоградской облдумы одобрили прожиточный минимум для пенсионеров на 2021 год

Общество 19.08.2020 07:55
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19.08.2020 07:55


Волгоградская областная дума подготовила законопроект об установлении прожиточного минимума для пенсионеров на 2021 год. Как сообщает ИА «Высота 102», этот показатель составит на будущий год 8569 рублей. Документ, подготовленный в комитете по труду и занятости Волгоградской области, одобрили руководители двух профильных комитетов областной думы – председатель комитета по бюджету и налогам Илья Кошкарев и председатель комитета по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов Борис Коротков. Доход Ильи Кошкарева составил, к слову, за 2019 год около 29 миллионов рублей, доход Бориса Короткова – 2,5 миллиона рублей. 
В пояснительной записке указывается, что законопроект имеет высокую социальную значимость, так как установленная величина прожиточного минимума пенсионера определяет порядок социальной доплаты к пенсии. На 2021 год величина прожиточного минимума по расчетам выходила меньше – 8264 рубля. Однако, если величина прожиточного минимума пенсионера для установления социальной доплаты в субъекте ниже этого показателя, установленного на текущий финансовый год, то он утверждается на уровне этого года. Поэтому сумма выросла до 8569 рублей. 
Надо сказать, такая «благодать» от депутатов бюджету региона ничего стоить не будет. Всю нагрузку возьмет на себя федеральный бюджет. 

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