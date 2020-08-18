В Садах Придонья побывали чемпионы мира ММА





Компания «Сады Придонья» открыла новый зал смешанных единоборств Pridonie top team. В честь этого события была проведена серия тренировочных поединков «Битва на Дону 2020», в которых приняли участие начинающие и опытные бойцы ММА, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

В этом году компания «Сады Придонья» инвестировала в строительство спортивного объекта порядка 3,5 млн. рублей. Масштабные преобразования коснулись второго этажа Культурно-спортивного комплекса, где ранее размещался тренажерный зал и конференц-зал для переговоров. В помещениях был проведен капитальный ремонт, полностью обновлена внутренняя отделка, построены раздевалки, душевые, на полу уложено специальное покрытие. Зал для занятий боевыми искусствами оборудован необходимым инвентарем, в центре помещения размещен восьмиугольный ринг для боев ММА, все сделано в соответствии всем международным стандартам.

«Мы искренне рады открыть этот объект, - сказал президент компании «Сады Придонья» Андрей Самохин. – Наша спортивная команда, команда руководителей настояла на том, чтобы создать здесь профессиональный центр для занятия спортом – еще одну точку роста и развития настоящих чемпионов в спорте, в жизни, в работе. Мы хотим, чтобы зал работал и днем и ночью, чтобы всегда был полон детей, молодежи. Чтобы в здоровом теле был здоровый дух».

В честь открытия зала смешанных единоборств Pridonie top team прошла серия тренировочных поединков «Битва на Дону 2020», в которых приняли участие начинающие и опытные бойцы ММА, в их числе титулованные спортсмены, чемпионы области и победители первенств ЮФО и России, мира. В качестве главного судьи выступил вице-президент по ММА Волгоградской области Насыр Гусейнов. Завершилось соревнование торжественным награждением победителей и призеров.

Зал смешанных единоборств Pridonie top team смогут посещать не только сотрудники компании, но и все желающие из соседних поселений. Новая тренировочная площадка позволит привлечь еще больше юных спортсменов, которые в свою очередь смогут отстаивать честь города, региона на самых престижных спортивных аренах нашей страны и мира.





Для справки

Термин «Mixed Martial Arts» был предложен в 1995 году Риком Блюмом, президентом Battlecade, одной из ранних организаций ММА и впоследствии нашёл устойчивое применение и в неанглоязычных странах.



