Еще один молодой мужчина из Волгоградской области не поборол коронавирус

Общество 18.08.2020 13:00
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18.08.2020 13:00
Оперативный региональный штаб раскрыл подробности еще одной трагической смерти от коронавируса в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе, на этот раз жертвой вируса стал 45-летний житель Городища. Несмотря на то, что он обратился за медицинской помощью на следующий день после появления первых признаков недомогания, спасти его не удалось. Он умер в Волгоградском областном госпитале ветеранов войны, куда был госпитализирован с COVID-19 и двусторонней пневмонией. У мужчины были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Течение заболевания было молниеносным, отметили в штабе.
Всего, напомним, в регионе уже 80 человек скончались от коронавируса. Среди погибших есть и несколько молодых мужчин.
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