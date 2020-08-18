Еще один молодой мужчина из Волгоградской области не поборол коронавирус





Оперативный региональный штаб раскрыл подробности еще одной трагической смерти от коронавируса в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе, на этот раз жертвой вируса стал 45-летний житель Городища. Несмотря на то, что он обратился за медицинской помощью на следующий день после появления первых признаков недомогания, спасти его не удалось. Он умер в Волгоградском областном госпитале ветеранов войны, куда был госпитализирован с COVID-19 и двусторонней пневмонией. У мужчины были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Течение заболевания было молниеносным, отметили в штабе.

Всего, напомним, в регионе уже 80 человек скончались от коронавируса. Среди погибших есть и несколько молодых мужчин.



