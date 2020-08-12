В Волгограде о погибшем капитане «Курска» сняли фильм в школе, где он встретил любовь





Ученики волгоградской школы №85, где когда-то учился Геннадий Лячин, капитан затонувшего 20 лет назад атомохода «Курск», сняли видеофильм, посвященной памяти погибших моряков. Ролик выложен на сайте образовательного учреждения . Как рассказали ИА «Высота 102» в школе, из-за ограничительных мероприятий памятные мероприятия не проводились. Но в музее, посвященном Геннадию Лячину, всегда стоят свежие цветы.

Сегодня средняя общеобразовательная школа № 85 Волгограда носит имя бывшего ученика, Героя России, который здесь учился, а в седьмом классе влюбился в свою будущую жену Ирину. Здесь в память о капитане первого ранга открыт музей, где много фотографий и личных вещей Геннадия Петровича. 18 мая 2001 года на здании школы была установлена мемориальная доска.

Напомним, трагедия произошла двадцать лет назад в Баренцевом море. Из-за взорвавшейся торпеды лодка затонула, погибли 118 человек.