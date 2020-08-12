Матч в Волгограде стал самым посещаемым в 1-м туре РПЛ

Общество 12.08.2020 08:39
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12.08.2020 08:39
Портал ТурСтат представил рейтинг городов команд Российской Премьер-лиги (РПЛ) по итогам 1-го тура, прошедшего с 8 по 11 августа. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе портала, матчи в Волгограде, Москве и Химках вошли в первую тройку по числу зрителей на стадионах в прошедшем туре РПЛ. Игру на "Волгоград Арене" завершившуюся победой «Зенита» со счётом 2:0, увидели 12 тысяч 438 зрителей. Матч в Москве команд «Спартак» и «Сочи», прошедший вничью 2:2, посетили 9 тысяч 738 зрителей. На встрече команд «Химки» и ЦСКА, в которой ЦСКА выиграл со счётом 2:0, присутствовали 4 тысячи 948 человек.
Напомним, из-за ограничительных мер далеко не все болельщики смогли попасть на матч волгоградской команды на «Волгоград Арене».
Фото сайта клуба "Зенит".
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