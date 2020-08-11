Более половины жителей ЮФО уверены, что онлайн-обучение не заменит традиционные занятия





54% жителей Южного федерального округа уверены, что онлайн-обучение в школах можно использовать при крайней необходимости, однако оно не способно заменить традиционные уроки в классе рядом с одноклассниками и учителем. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.

Согласно опросу, во время самоизоляции 74% жителей округа в той или иной степени столкнулись с удаленным обучением. Из них 66% - это родители детей до 18 лет, перешедших на онлайн-обучение.

16% опрошенных сильно разочаровались в дистанционном образовании, а вот 20% не видят в нем ничего плохого, но только в качестве дополнения к очной форме обучения. То, что за онлайн-уроками будущее уверены 9%.

В целом, жители ЮФО оказались подготовлены к организации дистанционного образовательного процесса, но показатель «компьютерной оснащенности» оказался одним из самых низких в стране. Собственными гаджетами обладают дети в семьях 65% респондентов. Для сравнения, в соседнем СКФО самый высокий показатель – 86%, а в среднем по России она равен 73%. У 26% или нет собственных устройств или есть одно на нескольких человек.

Большинство родителей оказались критично настроены к общему онлайн-образованию - 55% опрошенных (53% по России) видят в нем одни минусы.

Главным недостатком респонденты назвали отсутствие личного контакта с педагогом (55%). 49% убеждены, что качество такого обучение значительно хуже, а 35% убеждены, что детям не будет хватать живого общения.

Те, кто все-таки рассмотрел позитивные стороны, в качестве плюсов называют гибкий график (28%), экономию денег и времени (20%) и возможность контролировать процесс обучения (19%).

И хотя коронавирус еще не отступил, 72% жителей ЮФО убеждены, что 1 сентября необходимо начинать учебный процесс в привычном режиме. Из них 7% считают, что пик пандемии пройден. Уверены в обратном 11% опрошенных, они считают что ситуация с пандемией все еще опасна и возвращаться в школы нельзя.





*Опрос проведен банком «Открытие» 03-10 августа по репрезентативной выборке среди 1000 россиян – родителей с детьми до 18 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.



