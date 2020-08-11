Общество

В администрации президента отреагировали на жалобу волгоградки о переводе времени

Общество 11.08.2020 14:43
0
11.08.2020 14:43


Два ответа из Москвы и Волгограда на жалобу, адресованную президенту страны на результаты проведенного в июле в Волгоградской области опроса о времени, получила жительница города-героя Ирина Н. Как сообщила ИА "Высота 102" волгоградка, она написала письмо в администрацию президента РФ, в котором пожаловалась на проведенный в регионе опрос о времени, поставивший под сомнение прошедший в Волгоградской области два года назад референдум, на основании итогов которого регион перешел на местное время. Главе государства она рассказала, что в процессе проведения недавнего опроса удостоверяющих личность документов не спрашивали, одному человеку можно было голосовать сколько душе угодно, поэтому итоговый результат, показавший массовое желание жителей перейти на московское время, доверия не вызывает. 
"Понятно, что в масштабах страны - это мелочь, но с мелочей все и начинается. Разочарование тоже", - поделилась своими переживаниями волгоградка. В управлении президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций письмо прочитали и ответили. Волгоградке посоветовали задать вопрос о переводе времени непосредственно администрации Волгоградской области и переправили ее письмо обратно в Волгоград. "Дополнительно сообщаем, что Вы вправе обжаловать в суд или в административном порядке (в порядке подчиненности) принятое по Вашему обращению решение соответствующего органа при получении уведомления или ответа от него или действие (бездействие) данного органа при неполучении в установленные сроки уведомления или ответа", - написали в письме из Москвы.

В администрации Волгоградской области, куда перенаправили обращение женщины, с ответом медлить не стали. В нем волгоградке разъяснили то, что до этого активно транслировалось в СМИ: опрос проводился в связи с многочисленными  обращениями граждан Волгоградской области и теперь комитету Волгоградской областной думы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий поручено "подготовить предложения по реализации результатов проведенных мероприятий по выявлению мнения населения об исчислении времени на территории Волгоградской области".
"На мои вопросы так никто не ответил. Мне, конечно, в управлении президента РФ посоветовали обращаться в суд, но я этого делать не буду. Не вижу смысла и время терять не хочу", - сообщила "Высоте 102" волгоградка.
Напомним, в марте 2018 года большинство участников референдума проголосовали за переход региона на волгоградское время  (+1 МСК). После чего Госдума узаконила данное решение и область перешагнула из второй в третью часовую зону. По итогам недавнего опроса населения региона, в ходе которого не проверяли паспорта и не вели учет респондентов, победило московское время, за которое проголосовало 65,74% участников опроса.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Общество
11.08.2020 14:51
Общество 11.08.2020 14:51
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.08.2020 14:28
Общество 11.08.2020 14:28
Комментарии

0
Далее
Общество
11.08.2020 10:56
Общество 11.08.2020 10:56
Комментарии

0
Далее
Общество
11.08.2020 10:12
Общество 11.08.2020 10:12
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2020 19:55
Общество 10.08.2020 19:55
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2020 18:47
Общество 10.08.2020 18:47
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2020 17:08
Общество 10.08.2020 17:08
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2020 12:22
Общество 10.08.2020 12:22
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2020 11:40
Общество 10.08.2020 11:40
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2020 11:23
Общество 10.08.2020 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2020 10:48
Общество 10.08.2020 10:48
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2020 08:36
Общество 10.08.2020 08:36
Комментарии

0
Далее
Общество
09.08.2020 15:11
Общество 09.08.2020 15:11
Комментарии

0
Далее
Общество
09.08.2020 09:14
Общество 09.08.2020 09:14
Комментарии

0
Далее
Общество
08.08.2020 21:47
Общество 08.08.2020 21:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:01
Министр РФ назвал условия начала учебного года в вузах с 1 сентябряСмотреть фотографии
14:51
Более половины жителей ЮФО уверены, что онлайн-обучение не заменит традиционные занятияСмотреть фотографии
14:43
В администрации президента отреагировали на жалобу волгоградки о переводе времениСмотреть фотографии
14:28
Волгоградцев предупреждают о новом виде мошенничестве с возвратом НДССмотреть фотографии
14:08
На спасение АО «Союзпечать» из бюджета Волгоградской области потратят почти 70 млн рублейСмотреть фотографии
13:45
В Волгограде осужденного за взятку экс-сотрудника колонии отправили за решеткуСмотреть фотографии
11:38
Коронавирус забрал еще одну жизнь в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:56
В Волгограде после взрыва завершили обследование 26 жилых домовСмотреть фотографии
10:32
Сотрудники успели убежать: следователи установили обстоятельства взрыва на газовой заправке в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:12
В Волгограде опустошают подземный резервуар на взорвавшейся заправкеСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде ребенок из Санкт-Петербурга пострадал в ДТПСмотреть фотографии
09:31
«Пошел по пути отца-убийцы?»: устроивший стрельбу депутат из Волгоградской области оказался из семьи с тяжелым прошлымСмотреть фотографии
09:31
Бюджет еще одного района Волгоградской области стал дефицитнымСмотреть фотографии
21:27
«До такой цифры еще не доходило»: в Волгоградской области стремительно заполняются койки для коронавирусных больныхСмотреть фотографии
19:55
В Волгограде снова изменили схему движения скоростных трамваев из-за взрыва на заправкеСмотреть фотографии
18:47
В Волгограде после взрыва проверят на целостность жилые домаСмотреть фотографии
17:08
В Волгограде открыли движение на 1-ой Продольной после взрыва на газовой заправкеСмотреть фотографии
16:04
Трое сотрудников Водоканала пострадали от мощного взрыва в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:58
Пострадавших уже 12: уличные камеры сняли момент страшного взрыва в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:05
Количество пострадавших при взрыве на газовой заправке в Волгограде увеличилось до 8 человекСмотреть фотографииCмотреть видео
13:32
В Волгограде водитель грузовика без тормозов пошел под суд за ДТП с 15 пострадавшимиСмотреть фотографии
13:16
Председатель суда в Волгограде ушла в отпуск после скандала с получением взяткиСмотреть фотографии
13:08
В Волгограде взлетела на воздух заправка: есть пострадавшие (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:39
В Волгограде дело о растрате 120 млн компенсационного фонда СРО строителей дошло до судаСмотреть фотографии
12:31
В команде завтрашнего соперника волгоградского «Ротора» нашли коронавирусСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде назвали Топ-10 идей для названия сквера у нового храмаСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде около Мамаева кургана скоростной трамвай сошел с рельсовСмотреть фотографии
11:44
В Волгоградской области на одного выздоровевшего – трое заболевших COVID-19Смотреть фотографии
11:40
Школы Волгоградской области готовят к дистанционке на всякий случайСмотреть фотографии
11:23
Волгоградца отблагодарили за поимку сексуального маньякаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 