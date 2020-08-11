Общество 11.08.2020 14:43
0
11.08.2020 14:43
Два ответа из Москвы и Волгограда на жалобу, адресованную президенту страны на результаты проведенного в июле в Волгоградской области опроса о времени, получила жительница города-героя Ирина Н. Как сообщила ИА "Высота 102" волгоградка, она написала письмо в администрацию президента РФ, в котором пожаловалась на проведенный в регионе опрос о времени, поставивший под сомнение прошедший в Волгоградской области два года назад референдум, на основании итогов которого регион перешел на местное время. Главе государства она рассказала, что в процессе проведения недавнего опроса удостоверяющих личность документов не спрашивали, одному человеку можно было голосовать сколько душе угодно, поэтому итоговый результат, показавший массовое желание жителей перейти на московское время, доверия не вызывает.
"Понятно, что в масштабах страны - это мелочь, но с мелочей все и начинается. Разочарование тоже", - поделилась своими переживаниями волгоградка. В управлении президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций письмо прочитали и ответили. Волгоградке посоветовали задать вопрос о переводе времени непосредственно администрации Волгоградской области и переправили ее письмо обратно в Волгоград. "Дополнительно сообщаем, что Вы вправе обжаловать в суд или в административном порядке (в порядке подчиненности) принятое по Вашему обращению решение соответствующего органа при получении уведомления или ответа от него или действие (бездействие) данного органа при неполучении в установленные сроки уведомления или ответа", - написали в письме из Москвы.
В администрации Волгоградской области, куда перенаправили обращение женщины, с ответом медлить не стали. В нем волгоградке разъяснили то, что до этого активно транслировалось в СМИ: опрос проводился в связи с многочисленными обращениями граждан Волгоградской области и теперь комитету Волгоградской областной думы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий поручено "подготовить предложения по реализации результатов проведенных мероприятий по выявлению мнения населения об исчислении времени на территории Волгоградской области".
"На мои вопросы так никто не ответил. Мне, конечно, в управлении президента РФ посоветовали обращаться в суд, но я этого делать не буду. Не вижу смысла и время терять не хочу", - сообщила "Высоте 102" волгоградка.
Напомним, в марте 2018 года большинство участников референдума проголосовали за переход региона на волгоградское время (+1 МСК). После чего Госдума узаконила данное решение и область перешагнула из второй в третью часовую зону. По итогам недавнего опроса населения региона, в ходе которого не проверяли паспорта и не вели учет респондентов, победило московское время, за которое проголосовало 65,74% участников опроса.
Реклама
Более половины жителей ЮФО уверены, что онлайн-обучение не заменит традиционные занятия11.08.2020 14:51
Общество 11.08.2020 14:51
Волгоградцев предупреждают о новом виде мошенничестве с возвратом НДС11.08.2020 14:28
Общество 11.08.2020 14:28
В Волгограде после взрыва завершили обследование 26 жилых домов11.08.2020 10:56
Общество 11.08.2020 10:56
В Волгограде опустошают подземный резервуар на взорвавшейся заправке11.08.2020 10:12
Общество 11.08.2020 10:12
В Волгограде снова изменили схему движения скоростных трамваев из-за взрыва на заправке10.08.2020 19:55
Общество 10.08.2020 19:55
В Волгограде после взрыва проверят на целостность жилые дома10.08.2020 18:47
Общество 10.08.2020 18:47
В Волгограде открыли движение на 1-ой Продольной после взрыва на газовой заправке10.08.2020 17:08
Общество 10.08.2020 17:08
В Волгограде назвали Топ-10 идей для названия сквера у нового храма10.08.2020 12:22
Общество 10.08.2020 12:22
Школы Волгоградской области готовят к дистанционке на всякий случай10.08.2020 11:40
Общество 10.08.2020 11:40
Волгоградца отблагодарили за поимку сексуального маньяка10.08.2020 11:23
Общество 10.08.2020 11:23
В Волгограде аттракцион щедрости автоцентра с раздачей путевок в Турцию озадачил УФАС10.08.2020 10:48
Общество 10.08.2020 10:48
Заброшенный Дом печати в Волгограде снова попытаются продать по частям10.08.2020 08:36
Общество 10.08.2020 08:36
Свершилось: спустя 15 лет достроена элитная высотка на Чуйкова в центре Волгограда09.08.2020 15:11
Общество 09.08.2020 15:11
В Волгограде расширят вдвое проблемный участок дороги на Ангарской09.08.2020 09:14
Общество 09.08.2020 09:14
Вопрос о спасении Маркса лидер волгоградских коммунистов назвала провокацией08.08.2020 21:47
Общество 08.08.2020 21:47
Реклама