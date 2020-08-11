



Два ответа из Москвы и Волгограда на жалобу, адресованную президенту страны на результаты проведенного в июле в Волгоградской области опроса о времени, получила жительница города-героя Ирина Н. Как сообщила ИА "Высота 102" волгоградка, она написала письмо в администрацию президента РФ, в котором пожаловалась на проведенный в регионе опрос о времени, поставивший под сомнение прошедший в Волгоградской области два года назад референдум, на основании итогов которого регион перешел на местное время. Главе государства она рассказала, что в процессе проведения недавнего опроса удостоверяющих личность документов не спрашивали, одному человеку можно было голосовать сколько душе угодно, поэтому итоговый результат, показавший массовое желание жителей перейти на московское время, доверия не вызывает.

"Понятно, что в масштабах страны - это мелочь, но с мелочей все и начинается. Разочарование тоже", - поделилась своими переживаниями волгоградка. В управлении президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций письмо прочитали и ответили. Волгоградке посоветовали задать вопрос о переводе времени непосредственно администрации Волгоградской области и переправили ее письмо обратно в Волгоград. "Дополнительно сообщаем, что Вы вправе обжаловать в суд или в административном порядке (в порядке подчиненности) принятое по Вашему обращению решение соответствующего органа при получении уведомления или ответа от него или действие (бездействие) данного органа при неполучении в установленные сроки уведомления или ответа", - написали в письме из Москвы.





В администрации Волгоградской области, куда перенаправили обращение женщины, с ответом медлить не стали. В нем волгоградке разъяснили то, что до этого активно транслировалось в СМИ: опрос проводился в связи с многочисленными обращениями граждан Волгоградской области и теперь комитету Волгоградской областной думы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий поручено "подготовить предложения по реализации результатов проведенных мероприятий по выявлению мнения населения об исчислении времени на территории Волгоградской области".

"На мои вопросы так никто не ответил. Мне, конечно, в управлении президента РФ посоветовали обращаться в суд, но я этого делать не буду. Не вижу смысла и время терять не хочу", - сообщила "Высоте 102" волгоградка.

Напомним, в марте 2018 года большинство участников референдума проголосовали за переход региона на волгоградское время (+1 МСК). После чего Госдума узаконила данное решение и область перешагнула из второй в третью часовую зону. По итогам недавнего опроса населения региона, в ходе которого не проверяли паспорта и не вели учет респондентов, победило московское время, за которое проголосовало 65,74% участников опроса.



