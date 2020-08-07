В Волгограде расширяют участок проспекта Жукова для борьбы с пробками





Работы по расширению проезжей части проспекта Жукова от остановки «Технологический колледж» до здания № 94Д стартовали в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, дорога на данном участке состоит из трех полос движения в направлении Самарского разъезда, в то время как на остальной части проспекта – из четырех. Обустройство дополнительной полосы протяженностью порядка 240 метров позволит устранить в этом месте автомобильные заторы.

Дорожники убрали бордюрные ограждения, сняли слой грунта и обустроили земляной котлован для формирования основания асфальта. Сегодня на объекте началась засыпка и уплотнение песчаной подушки. Все зеленые насаждения, которые растут на разделительной полосе, будут сохранены.







