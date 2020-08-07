В Волгограде расширяют участок проспекта Жукова для борьбы с пробками

Общество 07.08.2020 17:14
0
07.08.2020 17:14
Работы по расширению проезжей части проспекта Жукова от остановки «Технологический колледж» до здания № 94Д стартовали в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, дорога на данном участке состоит из трех полос движения в направлении Самарского разъезда, в то время как на остальной части проспекта – из четырех. Обустройство дополнительной полосы протяженностью порядка 240 метров позволит устранить в этом месте автомобильные заторы.
Дорожники убрали бордюрные ограждения, сняли слой грунта и обустроили земляной котлован для формирования основания асфальта. Сегодня на объекте началась засыпка и уплотнение песчаной подушки. Все зеленые насаждения, которые растут на разделительной полосе, будут сохранены.
Реклама
Ко Дню строителя Сбербанк провел онлайн-викторину07.08.2020 20:13
Общество 07.08.2020 20:13
Губернатор Волгоградской области оставил 65-летних работающих дома07.08.2020 16:49
Общество 07.08.2020 16:49
Транспортная прокуратура потребовала убрать плавучие дома в Волгограде07.08.2020 15:31
Общество 07.08.2020 15:31
Волгоградский «Ротор» нашел спонсора07.08.2020 14:15
Общество 07.08.2020 14:15
Похоронили с почестями: в Волгограде простились с бывшим начальником городского УВД07.08.2020 13:51
Общество 07.08.2020 13:51
В Волгограде полиция решила не наказывать журналиста за явку на митинг07.08.2020 12:35
Общество 07.08.2020 12:35
ВОЛМА поздравляет с Днем Строителя!07.08.2020 12:09
Общество 07.08.2020 12:09
На севере Волгограда снесут полсотни гаражей07.08.2020 11:15
Общество 07.08.2020 11:15
Перчатки, маски и билет: на "Волгоград Арену" не пустят без средств защиты07.08.2020 10:08
Общество 07.08.2020 10:08
В Волгограде снесли конюшни "Соснового бора"07.08.2020 09:55
Общество 07.08.2020 09:55
«Надоело ругаться»: в волгоградских магазинах стали выдавать бесплатные маски покупателям07.08.2020 08:13
Общество 07.08.2020 08:13
В Волжском из-за COVID-19 разобщаются семьи06.08.2020 18:57
Общество 06.08.2020 18:57
Это всё коронавирус: озвучена официальная причина смерти главврача поликлиники №3 в Волгограде06.08.2020 17:26
Общество 06.08.2020 17:26
Под Волгоградом над Лебяжьей поляной кружили вертолет и беспилотник06.08.2020 16:48
Общество 06.08.2020 16:48
Точное количество умерших от коронавируса в Волгоградской области определят эксперты06.08.2020 15:05
Общество 06.08.2020 15:05
Реклама