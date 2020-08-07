На севере Волгограда снесут полсотни гаражей





Решение о демонтаже принято в отношении 52 металлических гаражей, расположенных в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на распоряжение районной администрации, в перечень самовольно установленных нестационарных объектов попали гаражи, находящиеся вблизи дома №1 на улице Коцюбинского.

Собственникам объектов предложено произвести снос в добровольном порядке. На это отводится пять рабочих дней со дня заседания комиссии, которое состоялось 4 августа. В случае невыполнения требований районной администрации гаражи демонтируют силами МБУ "ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда".



