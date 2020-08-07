На севере Волгограда снесут полсотни гаражей

Общество 07.08.2020 11:15
0
07.08.2020 11:15
Решение о демонтаже принято в отношении 52 металлических гаражей, расположенных в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на распоряжение районной администрации, в перечень самовольно установленных нестационарных объектов попали гаражи, находящиеся вблизи дома №1 на улице Коцюбинского.
Собственникам объектов предложено произвести снос в добровольном порядке. На это отводится пять рабочих дней со дня заседания комиссии, которое состоялось 4 августа. В случае невыполнения требований районной администрации гаражи демонтируют силами МБУ "ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда".
Реклама
В Волгограде полиция передумала наказывать журналиста за явку на митинг07.08.2020 12:35
Общество 07.08.2020 12:35
ВОЛМА поздравляет с Днем Строителя!07.08.2020 12:09
Общество 07.08.2020 12:09
Перчатки, маски и билет: на "Волгоград Арену" не пустят без средств защиты07.08.2020 10:08
Общество 07.08.2020 10:08
В Волгограде снесли конюшни "Соснового бора"07.08.2020 09:55
Общество 07.08.2020 09:55
«Надоело ругаться»: в волгоградских магазинах стали выдавать бесплатные маски покупателям07.08.2020 08:13
Общество 07.08.2020 08:13
В Волжском из-за COVID-19 разобщаются семьи06.08.2020 18:57
Общество 06.08.2020 18:57
Это всё коронавирус: озвучена официальная причина смерти главврача поликлиники №3 в Волгограде06.08.2020 17:26
Общество 06.08.2020 17:26
Под Волгоградом над Лебяжьей поляной кружили вертолет и беспилотник06.08.2020 16:48
Общество 06.08.2020 16:48
Точное количество умерших от коронавируса в Волгоградской области определят эксперты06.08.2020 15:05
Общество 06.08.2020 15:05
«Город чистый, хороший»: волгоградский «Ротор» принял на работу бывшего футболиста «Спартака»06.08.2020 14:51
Общество 06.08.2020 14:51
«Мокрые бахилы и одна маска на целый день»: врачи жалуются на нехватку одноразовых СИЗ в волгоградских больницах06.08.2020 14:13
Общество 06.08.2020 14:13
«Убедительно прошу каждого»: волгоградский губернатор напомнил об ответственности за пожары06.08.2020 12:18
Общество 06.08.2020 12:18
«Это действительно комплексная застройка»: министр РФ оценил перспективы микрорайона Долина05.08.2020 19:41
Общество 05.08.2020 19:41
Министр строительства и ЖКХ прогулялся по Волгограду05.08.2020 16:40
Общество 05.08.2020 16:40
В офисах Сбербанка в Волгоградской области абитуриенты подали более 180 заявок на поступление в разные вузы страны05.08.2020 15:19
Общество 05.08.2020 15:19
Реклама