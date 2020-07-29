Волгоградец стал «Ветераном труда» после проверки прокуратуры





69-летний житель Волгограда смог добиться присвоению ему звания «Ветеран труда» при помощи прокуратуры . Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, изначально ГКУ «Центр социальной защиты населения по Ворошиловскому району г. Волгограда» отказал мужчине, хотя он предоставил полный пакет документов.





«В обоснование права на получение данного звания заявителем, длительное время проработавшим водителем транспортного предприятия, представлены, в том числе, копии трудовой книжки и удостоверения к знаку «Победитель социалистического соревнования 1976 года».По итогам рассмотрения заявления гражданину было отказано в присвоении звания, поскольку в трудовой книжке по неизвестной причине отсутствовали сведения о награждении указанным знаком.

Однако отсутствие записи в трудовой книжке о награждении заявителя не является его виной.

Мужчина имеет трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости, награжден знаком отличия в труде, соответственно в силу законодательства наделен правом на получение звания «Ветеран труда» и мер социальной поддержки.

В этой связи прокуратурой Ворошиловского района Волгограда в интересах пенсионера предъявлено в суд исковое заявление о признании отказа незаконным и возложении обязанности направить ходатайство в региональный комитет социальной защиты населения для присвоения звания «Ветеран Труда».

Ворошиловский районный суд разделил мнение прокуратуры и удовлетворил заявленные исковые требования в полном объеме», - рассказал старший помощник прокурора Волгоградской области.



