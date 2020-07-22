Телеком

Объединили потенциал: «Ростелеком» и «КИ системы» продолжат автоматизацию работы скорой медицинской помощи

Телеком 22.07.2020 13:57
0
22.07.2020 13:57


«РТ Лабс», дочерняя компания «Ростелекома», и «Компьютерные интеллектуальные системы» («КИ системы») зарегистрировали совместное предприятие «РТ Комплексные инновационные системы» («РТ КИС»). Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора,  цель нового предприятия — развитие и внедрение технологических решений для автоматизации процессов работы скорой медицинской помощи, медицины катастроф и санитарной авиации.
Координационно-информационная система скорой медицинской помощи (КИС СМП) позволяет создавать единые региональные диспетчерские службы скорой медицинской помощи и службы медицины катастроф (СМК), обеспечивает автоматизацию всех процессов работы станций СМП и СМК от момента поступления вызова до формирования отчетной документации, осуществляет обмен данными с внешними информационными системами (ЕМИАС, «Система-112», ТФОМС, РМИС, ЕГИС и другие) и поддерживает работу с актуальной базой Федеральной информационной адресной системы. 
Встроенная телематическая платформа КИС СМП дает возможность одновременно подключать более 10 000 комплектов бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС различных производителей.
Мобильное приложение автоматизирует рабочее место выездной медицинской бригады, благодаря чему врачи получают доступ к информации о вызове и истории болезни пациента в онлайн-режиме. Приложение доступно для устройств на базе Android, работа в нем полностью синхронизирована со стационарной версией системы, поддерживается онлайн- и офлайн-режимы.
КИС СМП существенно повышает оперативность и качество работы выездных бригад — среднее время приема вызова сократилось в несколько раз, время ожидания уменьшилось на 30%. Сейчас система ежесуточно обслуживает более 13 000 вызовов.
«Группа компаний “Ростелеком” разрабатывает множество комплексных цифровых решений для системы здравоохранения: медицинская и лабораторная информационные системы, центральный архив медицинских изображений и радиологическая информационная система. Разработки компании по автоматизации скорой медицинской помощи позволят укрепить наши лидерские позиции в этом направлении», — отметил вице-президент по цифровым платформам «Ростелекома» Дмитрий Репников.
«Накопленные компетенции группы компаний “РТ Лабс” в сфере цифровизации здравоохранения позволяют успешно внедрять и развивать лучшие из существующих практик. КИС СМП уже обслуживает территории с населением более 18 млн человек и имеет высокий потенциал для дальнейшего тиражирования», — сказал генеральный директор «РТ Лабс» Алексей Трачук.
«Компания “КИ системы” обладает богатым опытом автоматизации оперативных служб, использует собственную телематическую платформу и имеет готовые интеграционные методы с сервисами “Системы-112”, ТФОМС, АТС и РЕГИСЗ. Решения компании по комплексной информатизации оперативных служб используются в 82 регионах. Совместное предприятие с “Ростелекомом” — это новый виток в развитии продуктов автоматизации служб станций скорой медицинской помощи и территориальных центров медицины катастроф», — прокомментировала генеральный директор «РТ КИС» Светлана Пчелинцева.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Телеком
22.07.2020 12:14
Телеком 22.07.2020 12:14
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.07.2020 16:54
Телеком 17.07.2020 16:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.07.2020 15:18
Телеком 17.07.2020 15:18
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.07.2020 15:04
Телеком 14.07.2020 15:04
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.07.2020 17:51
Телеком 13.07.2020 17:51
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.07.2020 15:45
Телеком 09.07.2020 15:45
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.07.2020 16:36
Телеком 08.07.2020 16:36
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.07.2020 20:23
Телеком 07.07.2020 20:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.07.2020 15:04
Телеком 03.07.2020 15:04
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.07.2020 15:31
Телеком 02.07.2020 15:31
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.06.2020 10:08
Телеком 29.06.2020 10:08
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.06.2020 15:11
Телеком 25.06.2020 15:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.06.2020 12:42
Телеком 25.06.2020 12:42
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.06.2020 12:09
Телеком 23.06.2020 12:09
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.06.2020 13:58
Телеком 22.06.2020 13:58
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:31
В Волгоградскую область туристов заманят деньгамиСмотреть фотографии
15:15
Дурь, биткоины, кэш: в Волгограде с продвинутого наркодилера взыскали 15 миллионовСмотреть фотографии
15:13
В Волгоградской области у «Партии пенсионеров» дефицит пожилых кандидатов в депутатыСмотреть фотографии
14:47
Уйти от понятия средней зарплаты учителей и врачей предложено правительству РоссииСмотреть фотографии
14:27
В Волгограде начали ремонт спортшколы, известной по жалобе Исинбаевой ПутинуСмотреть фотографии
14:25
«Sreda» для тех, кто устал от городской суетыСмотреть фотографии
14:24
52-летняя женщина пополнила список жертв коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:57
Объединили потенциал: «Ростелеком» и «КИ системы» продолжат автоматизацию работы скорой медицинской помощиСмотреть фотографии
13:48
Под Волгоградом охотника перепутали с сурком и убили выстрелом в головуСмотреть фотографии
13:20
Пара из Волгограда взыскала с турфирмы деньги за сорванный из-за пандемии отпуск в ТурцииСмотреть фотографии
13:02
Волгоградцам предлагают назвать сквер у храма Александра НевскогоСмотреть фотографии
12:41
Лишь 23 выпускника в Волгоградской области смогли сдать ЕГЭ по русскому языку на 100 балловСмотреть фотографии
12:14
Средняя стоимость купленных в Волгоградской области смартфонов выросла на 21%Смотреть фотографии
11:48
55 жителей Волгоградской области погибли от коронавирусаСмотреть фотографии
11:46
45 лет назад очистные сооружения на острове Голодный избавили Волгоград от холерыСмотреть фотографии
10:52
Волгоградстат порадовал новыми данными о росте зарплат во время пандемииСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде на глазах инвалидов и престарелых спалили жилой домСмотреть фотографии
10:20
Шокирующее ДТП на пустом перекрестке в Волгограде: покалечены ребенок и двое взрослыхСмотреть фотографииCмотреть видео
08:38
Не осталось ни «Шиша»: в Волгограде конфисковали нелегальные сигаретыСмотреть фотографии
21:08
Ежегодное чудо: озеро цветущих лотосов под Волгоградом сняли с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:15
Крупный город Волгоградской области берет в долг более полумиллиардаСмотреть фотографии
16:34
Семья председателя КСП Волгограда избавляется от земельных угодийСмотреть фотографии
16:07
Режим ЧС из-за фекалий надолго накрыл Дубовку Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:31
Денежные переводы Western Union запущены в интернет-банке «Открытия»Смотреть фотографии
14:07
Губернатор Андрей Бочаров посетил новое производство на промплощадке волгоградского «КАУСТИКа»Смотреть фотографии
13:33
Пятьдесят четвертой жертвой коронавируса в Волгоградской области стал пенсионер из УрюпинскаСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде столичная аферистка превратила 14 друзей в потерпевшихСмотреть фотографии
13:10
Волгоградских болельщиков продезинфицируют перед матчами «Ротора»Смотреть фотографии
13:02
Замдекана ВолГТУ идет под суд за взяткиСмотреть фотографии
12:33
Абсолютно новый асфальт срезают на Астраханском мосту в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 