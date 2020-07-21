Пятьдесят четвертой жертвой коронавируса в Волгоградской области стал пенсионер из Урюпинска

Общество 21.07.2020 13:33
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21.07.2020 13:33
Оперативный штаб раскрыл подробности об очередном летальном исходе от коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА «Высота 102», не пережил коронавирус 66-летний житель Урюпинского района. Заболевание у мужчины выявили по контакту с ранее заразившимся. Пенсионера госпитализировали в ЦРБ Урюпинского района, где у него диагностировали коронавирус с двусторонней пневмонией. В оперштабе уточнили, что у мужчины были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.
Между тем, накануне еще 67 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны. Всего в регионе поправились 4686 человек. Жертвами инфекции стали 54 человека.
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