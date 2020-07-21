Общество

Пятьдесят четвертой жертвой коронавируса в Волгоградской области стал пенсионер из Урюпинска

Общество 21.07.2020 13:33
0
21.07.2020 13:33


Оперативный штаб раскрыл подробности об очередном летальном исходе от коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА «Высота 102», не пережил коронавирус 66-летний житель Урюпинского района. Заболевание у мужчины выявили по контакту с ранее заразившимся. Пенсионера госпитализировали в ЦРБ Урюпинского района, где у него диагностировали коронавирус с двусторонней пневмонией. В оперштабе уточнили, что у мужчины были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. 
Между тем, накануне еще 67 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны. Всего в регионе поправились 4686 человек. Жертвами инфекции стали 54 человека. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Общество
21.07.2020 13:10
Общество 21.07.2020 13:10
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2020 12:33
Общество 21.07.2020 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2020 11:53
Общество 21.07.2020 11:53
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2020 17:22
Общество 20.07.2020 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2020 14:45
Общество 20.07.2020 14:45
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2020 14:01
Общество 20.07.2020 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2020 13:46
Общество 20.07.2020 13:46
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.07.2020 11:34
Общество 20.07.2020 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2020 10:03
Общество 20.07.2020 10:03
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.07.2020 09:12
Общество 20.07.2020 09:12
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2020 18:53
Общество 19.07.2020 18:53
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2020 12:23
Общество 19.07.2020 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2020 11:05
Общество 19.07.2020 11:05
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2020 09:54
Общество 19.07.2020 09:54
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2020 19:29
Общество 18.07.2020 19:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:53
В Волгоградской области будут судить ночного похитителя нефтиСмотреть фотографии
15:31
Денежные переводы Western Union запущены в интернет-банке «Открытия»Смотреть фотографии
14:07
Губернатор Андрей Бочаров посетил новое производство на промплощадке волгоградского «КАУСТИКа»Смотреть фотографии
13:33
Пятьдесят четвертой жертвой коронавируса в Волгоградской области стал пенсионер из УрюпинскаСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде столичная аферистка превратила 14 друзей в потерпевшихСмотреть фотографии
13:12
Ежегодное чудо: озеро цветущих лотосов под Волгоградом сняли с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:10
Волгоградских болельщиков продезинфицируют перед матчами «Ротора»Смотреть фотографии
13:02
Замдекана ВолГТУ идет под суд за взяткиСмотреть фотографии
12:33
Абсолютно новый асфальт срезают на Астраханском мосту в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:29
Спасти осетров при строительстве ГТС на Ахтубе: в Волгограде эксперты ОНФ постучались в сердца чиновников облкомприродыСмотреть фотографии
12:13
Еще одна жертва: в Волгоградской области ежедневно прибавляется число заболевших COVID-19Смотреть фотографии
11:53
«Чихали они на нас»: жители хутора Волгоградской области обвиняют чиновников в распространении коронавирусаСмотреть фотографии
10:19
З миллиона тонн зерна собрали хлеборобы Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде учредитель фирмы заказал школьнику поджог машины своей сотрудницыСмотреть фотографии
09:12
Лже-полицейские отобрали у волгоградца машину и мотоциклСмотреть фотографии
21:40
В Волгоградской области со скрипом стали погашать долги по зарплатеСмотреть фотографии
18:24
Банк «Открытие» объединяет НепринимателейСмотреть фотографии
18:06
SOSновый крик: в Волгоградской области под пилу пустили зеленый лесСмотреть фотографииCмотреть видео
17:22
Волгоградский центр медпрофилактики закрылся из-за коронавирусаСмотреть фотографии
16:56
Валерий Сюткин поздравил работников РУСАЛа с Днем МеталлургаСмотреть фотографии
16:37
В Волгограде суд рассмотрит дело о получении взятки за покровительство бизнесу в сфере пассажирских перевозокСмотреть фотографии
15:55
В Волгоградской области суд вынес приговор по делу о взятке мангаломСмотреть фотографии
14:59
75% платежей ЖКХ в Сбербанке жители Поволжья оплачивают онлайнСмотреть фотографии
14:54
Страшные таблетки продала худеющему волгоградцу девушка из КубаниСмотреть фотографии
14:45
В Волгоградской области 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку получили 14 человекСмотреть фотографии
14:01
В Волгограде собравшихся голодать дольщиков обнадежили не на шуткуСмотреть фотографии
13:46
Молодежь Гремячинского ГОКа организовала для студентов профильных вузов интеллектуальное соревнованиеСмотреть фотографии
13:45
Столица российской провинции наращивает долгСмотреть фотографии
13:33
Четыре работника ВгАЗа награждены Почетными грамотами Минпромторга Российской ФедерацииСмотреть фотографии
13:16
Новый главный врач приступила к работе в Палласовской ЦРБСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 