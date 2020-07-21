Волгоградских болельщиков продезинфицируют перед матчами «Ротора»

Общество 21.07.2020 13:10
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21.07.2020 13:10
Перед входом на «Волгоград Арену» установят два туннеля дезинфекции. Как сообщает ИА «Высота 102», ГАУ «Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» заказало соответствующее оборудование за полмиллиона рублей. Так называемую мойку, через которую придется пройти всем болельщикам перед матчем, поставят из Пензы. Туннель дезинфекции предназначен для получения высокодисперсных аэрозолей жидких дезинфицирующих средств с целью обеззараживания и дезинфекции верхней одежды и открытых кожных покровов человека. Выглядит он как небольшая кабина, где и совершается обеззараживающее действо.
Между тем, пока до сих пор неизвестно, когда именно начнутся первые матчи «Ротора» на стадионе «Волгоград Арена» и самое главное – разрешат ли их посещать болельщикам. Окончательное решение будет принято с учетом эпидемиологической ситуации в регионе.
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