Общество

Палатки под запретом: детские лагеря в Волгоградской области готовят к суровой работе в пандемию

Общество 17.07.2020 09:47
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17.07.2020 09:47


Главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева, проанализировав ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе, разработала рекомендации для обеспечения летнего отдыха детей в условиях пандемии. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление главного государственного санитарного врача региона, детские оздоровительные лагеря должны усиленно подготовиться к открытию, выполнив внушительный список рекомендаций. Всем учреждениям, как отмечается, придется работать с учетом требований санитарных врачей в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в регионе.
Отдых и оздоровление детей в этом году органы власти должны организовать в пределах Волгоградской области. Заезд детей не допускается в несанкционированные лагеря, которых нет в региональном реестре оздоровительных учреждений. Под запретом оказались и лагеря палаточного типа. Особые требования предъявляются к организации питания несовершеннолетних, функционированию водопроводных и канализационных систем, проведению дезинфекции помещений. 
Наполняемость детей в отрядах должна составлять не более 50% от проектной вместимости. Перед каждой сменой лагерь закрывается на тотальную уборку всех помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
Среди работников лагеря не должно быть людей старше 65 лет. При заезде у всех сотрудников должны быть результаты иммунно-ферментного анализа на наличие антител к COVID-19, проведенного не позднее, чем за 72 часа до начала работы в оздоровительной организации.
При заезде детей, который осуществляется одномоментно, прописано обязательное проведение термометрии каждого ребенка с занесением показателей в специальный журнал. В период смены такая процедура является обязательной. Проводится она будет каждый день утром и вечером. 

Отдых, питание и размещение детей, в том числе расстановка кроватей в спальнях, в лагере допускается при соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра. По рекомендации Ольги Зубаревой, массовые мероприятия, в том числе родительские дни, на период проведения оздоровительной кампании запрещены. А занятия по интересам должны проводиться так, чтобы максимально разобщить детей.
На весь период оздоровительной смены в лагере круглосуточно должны находиться не менее двух медицинских работников (врач и медсестра). Детские лагеря должны быть обеспечены необходимым объемом антисептиков, дезинфицирующих средств, защитных масок и перчаток. 
Напомним, что в Волгоградской области детские оздоровительные лагеря готовились к открытию с 15 июля, однако в последний момент оперативный штаб региона перенес старт летней оздоровительной кампании на 1 августа.

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